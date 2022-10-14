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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель
Ангела МеркельФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Меркель не сожалеет о доверии к РФ как поставщику газа

Анна Неверова
1 ч. назад

Экс-канцлер ФРГ считает, что ее решения в момент их принятия были правильными. Нынешнее правительство Германии должно уметь справляться с "переломным моментом", заявила Ангела Меркель.

https://www.dw.com/ru/merkel-ne-sozaleet-o-doverii-k-rossii-kak-postavsiku-gaza/a-63435132

Ангела Меркель (Angela Merkel) не сожалеет о том, что во время пребывания в должности главы правительства Германии она решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ. "В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии", - заявила Меркель в четверг, 13 октября, на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне.

"Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", - отметила она. "В тогдашней перспективе было весьма разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем СПГ (сжиженный природный газ. - Ред.) из других регионов мира - США, Саудовской Аравии, Катара", - пояснила экс-канцлер Германии.

Меркель: За вторжением РФ в Украину последовал переломный момент

Ангела Меркель напомнила, что ФРГ отказалась от ядерной энергии и по-прежнему намерена уйти от угля в энергообеспечении. "Даже в период холодной войны Россия была надежным энергетическим поставщиком. Я никогда не думала, что существует нечто такое, как изменения через торговлю, но и в то же время связь через торговлю. Поэтому я абсолютно не сожалею о принятых решениях и считаю, что в контексте того времени они были правильными", - сказала Меркель.

Бывший канцлер ФРГ добавила, что "бесчеловечное нападение" России на Украину повлекло за собой изменения. "Это переломный момент. Конечно, новое правительство должно уметь справляться с ним, и оно делает это", - заключила Меркель.

Изменения на газовом рынке Европы на фоне войны РФ в Украине

В настоящее время на газовом рынке Европы происходят радикальные изменения. В результате российской агрессии против Украины и последовавшего затем санкционного противостояния России и стран Запада поставки российского газа в Европу резко снизились.

Страны Евросоюза переориентируются на новых поставщиков в Европе, Азии и Америке. Помимо этого приняты такие меры, как расширение использования СПГ, экономия потребления газа гражданами и промышленными предприятиями, а также прекращение работы газовых электростанций.

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