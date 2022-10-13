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Фото: Adrien Fillon/ZUMA/picture alliance
ПолитикаФранция

Франция начала поставлять газ в Германию

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Поставки осуществляются на фоне энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины. На первом этапе Франция будет ежесуточно поставлять в ФРГ 31 гигаватт/час газа.

https://www.dw.com/ru/francia-nacala-postavlat-gaz-v-germaniu/a-63424644

Франция на фоне энергетического кризиса начала поставки газа в Германию. С четверга, 13 октября, газ поставляется через единственный узловой пункт между двумя странами возле населенного пункта Нидергайльбах в федеральной земле Саар, сообщил оператор GRTGaz в Париже.

"В новой ситуации в сфере энергетики, вызванной войной в Украине, Франция проявляет солидарность с немецким соседом, напрямую поставляя ему газ ", - говорится в сообщении. На первом этапе Германия будет ежесуточно получать из Франции 31 гигаватт/час газа. Максимально возможные поставки составляют 100 гигаватт/часов в сутки.

Реверсные поставки газа из Франции в Германию

Поскольку единственная магистраль между странами первоначально была предназначена для поставок газа из Германии во Францию, а не наоборот, сначала требуется внести необходимые коррективы. Они должны быть произведены в связи с резким сокращением поставок российского газа в Европу, а также в рамках европейской солидарности в сфере энергетической безопасности, отмечается в сообщении GRTGaz.

Франция, атомные электростанции которой в настоящее время снизили производительность, взамен будет получать из Германии электроэнергию, чтобы благополучно пережить критические зимние месяцы. Во Франции из-за техоблуживания сейчас работают лишь 30 из 56 АЭС. В ближайшие недели к сети должны быть подключены 40, а в январе - 46 атомных электростанций. В то же время эти планы, объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном, могут быть сорваны из-за начавшихся забастовок персонала АЭС.

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