Меркель и Джонсон обсудили стратегию по Афганистану

Международному сообществу необходимо приложить совместные усилия для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Такое мнение высказали канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного обсуждения ситуации в Исламской Республике в субботу, 28 августа.

Кроме того, главы правительств ФРГ и Соединенного Королевства договорились вместе со странами "группы семи" продолжать работу по реализации плана взаимодействия "с любым новым правительством Афганистана". Этот план был выработан на саммите G7 24 августа.

В совместном заявлении лидеров семи крупнейших индустриальных держав, опубликованном по итогам саммита, говорилось, в частности, о намерении потребовать от радикального исламистского движения "Талибан" не чинить препятствий тем, кто желает покинуть Афганистан до 31 августа, и сделать соответствующее соглашение главным условием взаимодействия с талибами.

Операции Германии и Британии по эвакуации из Афганистана

Германия завершила операцию по эвакуации немцев и нуждающихся в защите иностранцев из Афганистана 27 августа. В свою очередь Великобритания продлила собственную миссию по вывозу мирного населения до 28 августа. По данным британского правительства, с 13 августа военнослужащим королевства удалось эвакуировать из Кабула около 15 000 человек.

Посол Великобритании в Афганистане несколькими часами ранее заявил, что Соединенное Королевство продолжит делать все возможное, чтобы оказать помощь тем афганцам, которые не смогли своевременно покинуть страну.

Со своей стороны, Берлин сообщает , что с 16 по 26 августа силами бундесвера из Афганистана были эвакуированы 5300 человек.

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