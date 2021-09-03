 Меркель: Берлин не забудет пострадавшие от наводнения земли и после выборов | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель: Берлин не забудет пострадавшие от наводнения земли и после выборов

Канцлер ФРГ вновь посетила район разрушительного наводнения на западе страны. Федеральные службы экстренной помощи останутся в зоне затоплений, пока в этом будет необходимость.

Канцлер Германии Ангела Меркель в городе Альтенар в земле Рейнланд-Пфальц

Ангела Меркель в пострадавшем от наводнений районе

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 3 сентября, во второй раз посетила район разрушительного июльского наводнения на западе Германии и выразила солидарность с пострадавшими. Официальный Берлин и после выборов в бундестаг не забудет затронутые стихией земли, подчеркнула действующая глава правительства. Посещение долины реки Ар позволяет получить "представление о смертельном ужасе", который испытывали люди в ночь наводнения, добавила она.

Меркель назвала свой приезд "признаком твердой воли" федеральных властей вместе с руководством земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия делать то, что в их силах. За полтора месяца с момента разгула стихии удалось многого добиться, отметила она. Глава правительства особо выделила вовлеченность местных жителей в восстановление пострадавших территорий, а также их уверенность и "желание двигаться дальше, несмотря на всю боль".

На полное устранение ущерба уйдут месяцы и даже годы, отметила канцлер. Федеральные службы экстренной помощи останутся в зоне затоплений до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Последствия циклона "Бернд" - свыше 180 погибших и убытки в 5,5 млрд евро

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля, вызвал сильное наводнение. Количество жертв мощного паводка превысило 180 человек. Помимо Рейнланд-Пфальца, особенно сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн - Вестфалия, где погибли 47 человек. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии, а отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.

На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли служащие вооруженных сил ФРГ. Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 миллиарда евро, что сделает циклон и его последствия самой дорогой природной катастрофой в Германии в этом столетии.

Смотрите также:

  • Шульд

    Последствия непогоды в Германии

    На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.

  • Шульд

    Последствия непогоды в Германии

    В деревне Шульд потоки воды разрушили много жилых домов и других построек. В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы. Есть погибшие, пропавшие без вести и другие пострадавшие люди. Эти сведения постоянно обновляются. Речь идет о десятках человек.

  • Альтенбург

    Последствия непогоды в Германии

    Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.

  • Ахен

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Для очистки улиц в Хагене задействована специальная техника бундесвера.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Участок около дома престарелых в Хагене.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Еще одна фотография из Хагена, где из берегов вышел ручей Нама.

  • Вюрзелен

    Последствия непогоды в Германии

    В городе Вюрзелен из-за большой массы воды обрушилась крыша торгового центра.

  • Эрдорф

    Последствия непогоды в Германии

    Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.

  • Кельн

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.

  • Майнц

    Последствия непогоды в Германии

    Вышедший из берегов Рейн в Майнце.

  • Зельбиц

    Последствия непогоды в Германии

    Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.

  • Вельшбиллиг

    Последствия непогоды в Германии

    Вельшбиллиг около города Трира в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Золинген

    Последствия непогоды в Германии

    Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.

  • Вупперталь

    Последствия непогоды в Германии

    Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.

  • Грузовики и легковые машины под водой на улице в Эрфтштадте

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная улица в Эрфтштадте в земле Северный Рейн - Вестфалия

  • Обвалившееся дорожное полотно в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц.

    Последствия непогоды в Германии

    Вода размыла дорожное полотно в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц.


Смотреть видео 02:37

Как ведется предвыборная борьба в регионе ФРГ, пострадавшем от наводнения (02.09.2021)

Контекст

"Грязное вино" по благотворительным ценам: кто продает и зачем покупают?

Все, кто хочет подержать виноделов из Арской долины, могут купить вино в бутылках из затопленных погребов - "Flutwein" со следами от катастрофы.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшное наводнение в Германии: волонтеры вместо отпуска помогают пострадавшим (24.08.2021)  

Как спастись от катастрофы: опыт Нидерландов в предотвращении наводнения. Европа в фокусе.  

Реклама

Самые читаемые

Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии и дарят ли им подарки?  

Смертность и экспорт. Зачем Беларусь скрывает статистику  

ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против Лукашенко  