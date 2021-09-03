Меркель: Берлин не забудет пострадавшие от наводнения земли и после выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 3 сентября, во второй раз посетила район разрушительного июльского наводнения на западе Германии и выразила солидарность с пострадавшими. Официальный Берлин и после выборов в бундестаг не забудет затронутые стихией земли, подчеркнула действующая глава правительства. Посещение долины реки Ар позволяет получить "представление о смертельном ужасе", который испытывали люди в ночь наводнения, добавила она.

Меркель назвала свой приезд "признаком твердой воли" федеральных властей вместе с руководством земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия делать то, что в их силах. За полтора месяца с момента разгула стихии удалось многого добиться, отметила она. Глава правительства особо выделила вовлеченность местных жителей в восстановление пострадавших территорий, а также их уверенность и "желание двигаться дальше, несмотря на всю боль".

На полное устранение ущерба уйдут месяцы и даже годы, отметила канцлер. Федеральные службы экстренной помощи останутся в зоне затоплений до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Последствия циклона "Бернд" - свыше 180 погибших и убытки в 5,5 млрд евро

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля, вызвал сильное наводнение. Количество жертв мощного паводка превысило 180 человек. Помимо Рейнланд-Пфальца, особенно сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн - Вестфалия, где погибли 47 человек. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии, а отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.

На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли служащие вооруженных сил ФРГ. Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 миллиарда евро, что сделает циклон и его последствия самой дорогой природной катастрофой в Германии в этом столетии.

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