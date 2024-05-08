Мэр Берлина прокомментировал запрет флагов РФ 9 мая

В Берлине не должно быть флагов страны, ведущей захватническую войну, заявил правящий бургомистр Кай Вегнер. Советская и российская символика в городе во время акций 8 и 9 мая запрещена.

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) прокомментировал запрет российской символики возле советских памятников в городе и окрестностях в связи с отмечающимся 8-9 мая окончанием Второй мировой войны в Европе.

"Сегодня мы отмечаем 8 мая, день освобождения, день окончания войны. И здесь не должны демонстрироваться флаги стран, которые ведут захватническую войну прямо сейчас", - заявил Вегнер, отвечая на вопрос корреспондентки DW.

Он добавил, что берлинская полиция будет дежурить у памятников и проследит, чтобы там не было никаких провокаций. Накануне полиция Берлина обнародовала предписание, в котором говорится, что 8 и 9 мая на территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде и в непосредственной близости от них запрещены российские флаги, георгиевские ленточки, униформы, ордена, военные и маршевые песни, а также символы, прославляющие войну России против Украины, в том числе символ Z.

Посол Украины в Берлине сравнил зверства войск РФ в Украине с преступлениями нацистов

Вегнер вместе с послом Украины в ФРГ Алексеем Макеевым возложили цветы к берлинскому мемориалу Нойе Вахе - месту поминовения жертв войн и тирании.

"Я уже сказал бургомистру Берлина, что сегодня война - в Украине. И то, что творят россияне, - это те же зверства, с которыми украинцы столкнулись во время Второй мировой войны", - сказал Макеев в интервью корреспондентке DW. Украинский дипломат добавил, что, возложив цветы к мемориалу, он почтил и вклад украинцев в победу над нацизмом, а также тот вклад, который "украинцы вносят в победу над новым - российским - нацизмом".

Он также заявил, что глава берлинской полиции предложила украинской общине защиту во время акций 8 и 9 мая. Макеев призвал в случае провокаций со стороны демонстрантов с советской и российской символикой уведомлять об этом правоохранительные органы. Такая символика, а также "лозунги "можем повторить" и прочие "геноцидальные заявления" - все это не должно иметь место в городе свободы, которым является Берлин", подчеркнул украинский посол.

Шольц: Мы должны защищать мир и свободу во все времена

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) опубликовал поздравление с днем окончания Второй мировой войны. "8 мая - день освобождения Германии и мира от тирании национал-социализма. Этот день напоминает нам: мы должны защищать мир, свободу, демократию и верховенство закона - во все времена", - говорится в микроблоге Шольца в соцсети Х.

Проукраинские и пророссийские акции в Берлине

8 мая в Берлине прошло несколько акций, в том числе и пророссийская у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. На это мероприятие пришла прокремлевская активистка Елена Колбасникова. Как сообщала с места событий корреспондентка DW, у участников митинга возникла перепалка с человеком, державшим флаг Украины, собравшиеся скандировали "Украина в составе России", при этом полиция ничего не предпринимала. Несколькими часами позже перед российским посольством прошла демонстрация проукраинских активистов.

В этом году отмечается 79-летие со дня окончания Второй мировой войны в Европе. В Германии и других европейских странах мероприятия проводятся 8 мая, а в России и большинстве других стран бывшего СССР - 9 мая из-за разницы во времени при подписании договора о капитуляции нацистской Германии.

Памятные мероприятия проводятся на фоне агрессивной войны России против Украины уже в третий раз. В прошедшие два года это приводило к конфликтам между участниками различных групп демонстрантов.