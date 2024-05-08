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В Берлине запретили символы России у советских памятников

Сергей Ромашенко
8 мая 2024 г.

Введенный полицией запрет 8-9 мая распространяется на советские памятники в Трептов-парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде. Здесь запрещены георгиевские ленточки, российские флаги и военные песни.

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В берлинском Трептов-парке 8 мая 2023 года
В берлинском Трептов-парке 8 мая 2023 годаФото: Kristina Zorkina/Imago

В связи с отмечаемым 8-9 мая окончанием Второй мировой войны в Европе полиция Берлина запретила российскую символику возле советских памятников в городе и окрестностях. В эти дни на территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде и в непосредственной близости от них запрещены российские флаги, георгиевские ленточки, униформы, ордена, военные и маршевые песни, а также символы, прославляющие войну России против Украины, в том числе символ Z, говорится в полицейском предписании, обнародованном вечером в среду, 7 мая.

Исключения предусмотрены лишь для ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и других государственных представителей. Ограничения также не распространяются на митинги за пределами памятников и прилегающей к ним территорий. Здесь действуют обычные нормы закона о собраниях.

Посольство РФ призвало отменить запрет на флаги

Посольство РФ в Берлине призвало власти германской столицы отменить запрет на российские влаги и символы в районе советских памятников. "Мы расцениваем этот запрет как дискриминацию, противоречащую духу исторического примирения между народами России и Германии в послевоенное время. Мы считаем решение берлинских властей неприемлемым", - говорится в заявлении посольства.

В этом году мировое сообщество отмечает 79 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. В Германии мероприятия проводятся 8 мая, а в России и большинстве других стран бывшего СССР - 9 мая из-за разницы во времени при подписании договора о капитуляции нацистской Германии.

Памятные мероприятия проводятся на фоне агрессивной войны России против Украины уже в третий раз. В прошедшие два года это приводило к конфликтам между участниками различных групп демонстрантов.

 

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