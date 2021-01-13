Для осмотра Навального предложили позвать врачей из "Шарите"

В свете проблем со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове, "хорошим вариантом" было бы пригласить для его осмотра не только российских, но и немецких специалистов - из берлинской клиники "Шарите", поскольку последние уже имели опыт лечения этого пациента. Об этом говорится в открытом обращении российских врачей к Федеральной службе исполнения наказаний и "политическому руководству страны". Как уточняет в воскресенье, 28 марта, российское интернет-издание The Insider, подписи под документом поставили более 20 медиков.

"Мы требуем… немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно… оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального", - говорится в обращении.

Медики высказали мнение, что в ситуации с Навальным, который, по словам его соратника Леонида Волкова, жаловался, что у него "отнимается голень, одна нога недееспособна", речь может идти как об осложнении после отравления, так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенной реабилитации.

Медики: возможна утрата функций ног

Оставление пациента без помощи может привести к тяжелым последствиям, в том числе "к необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей", считают подписанты.

В их числе - врачи разного профиля из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пскова, Перми, Тарусы.

"Неприменение обезболивания - это сознательная пытка"

Составители обращения также подчеркивают, что неприменение обезболивания к пациенту "является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой".

"Хотели бы напомнить политическому руководству страны и всем соответствующим ведомствам, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2017 году признал судебное решение по делу "Ив Роше" относительно братьев Навальных несправедливым, и Алексей Навальный вообще не должен был оказаться в колонии", - резюмируют авторы документа.

Между тем сам Навальный напомнил в Twitter о состоявшемся к нему визите членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и освещении этой темы рядом российских СМИ.

Санкции за преследование Навального

Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. До этого, 17 января, Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".

В десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. Ранее, 14 февраля, по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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