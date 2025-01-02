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Мазут из Черного моря достиг берегов Крыма

Николай Линке
2 января 2025 г.

На пляжах Крыма впервые заметили мазут, попавший в Черное море после крушения нефтетанкеров 15 декабря. В Морспасслужбе РФ говорят, что это первая подобная авария в истории.

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Ликвидация последствий разлива мазута в Черном море, декабрь 2024 года.
Ликвидация последствий разлива мазута в Черном море, декабрь 2024 года.Фото: Russian Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

Попавшие в Черное море в декабре нефтепродукты достигли берегов оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщило МЧС России в четверг, 2 января.

Нефтепродукты на пляжах Крыма

Еще утром в четверг МЧС сообщало, что "в Республике Крым фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено". Но вскоре ведомство заявило, что "в Крыму обнаружены два участка загрязнения нефтепродуктами". Они находились в районе городского пляжа Керчи и у озера Тобечик.

На место прибыли порядка 150 человек и 48 единиц техники. К вечеру четверга МЧС сообщило, что "в Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов". Очищено около 4 км берега, вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта, спасены 168 птиц.

В оперштабе Краснодарского края сообщили в четверг, что с пляжей Анапы и Темрюкского района за последние дни вывезли почти 73 000 тонн замазученного песка. Его вывоз на утилизацию пока что временно приостановили из-за превышения максимально возможного объема переработки.

Первая в истории авария с топочным мазутом

В четверг в Минтрансе РФ уточнили, что всего после крушения танкеров в Черное море попало около 2400 тонн нефтепродуктов. "Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров", - утверждают в ведомстве.

"ЧС в акватории Керченского пролива - первая в мире авария с "тяжелым" топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее. И, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.  В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ - сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону", - цитирует Минтранс выводы Морспасслужбы.

Разлив нефти из-за крушения танкеров

Близ Керченского пролива у побережья аннексированного Крыма 15 декабря потерпели крушение два российских грузовых судна. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, "Волгонефть 239", получив повреждения и лег в дрейф.

Издание "Кедр.медиа" написало 20 декабря со ссылкой на спутниковые снимки, что пятно мазута площадью около 100 кв. км дрейфует вдоль побережья Анапы в 5-10 км от берега. В России из-за этого введен режим ЧС федерального уровня.

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