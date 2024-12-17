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Мать Кара-Мурзы попала в Charité с симптомами отравления

Александра Иванова
17 декабря 2024 г.

Владимир Кара-Мурза сообщил, что его мать находится в Берлине в больнице, но подозрения на отравление и на инфаркт у нее не подтвердились.

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Мать оппозиционера Владимира Кара-Мурзы Елена Гордон (фото из архива)
Мать оппозиционера Владимира Кара-Мурзы Елена Гордон (фото из архива)Фото: Serhat Kocak/dpa/picture alliance

Мать российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы - Елена Гордон - доставлена в берлинскую больницу Charité с симптомами, похожими на симптомы отравления, сообщили вечером во вторник, 17 декабря, ряд русскоязычных СМИ и Telegram-каналов.

Со своей стороны полиция Берлина написала в соцсети X, не называя имени пострадавшей, что ведет расследование по подозрению в покушении на убийство. "Женщина сообщила медицинскому персоналу одной из клиник, что подозревает, что ее отравили. Пациентка была переведена в изолятор больницы Charité, - говорится в посте. - Проводятся анализы крови на все виды токсичных веществ. Полиция принимает все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и выявления возможных подозреваемых".

Владимир Кара-Мурза о госпитализации своей матери

Сам Владимир Кара-Мурза подтвердил в Telegram, что его мать находится в больнице в Берлине, но подозрения на отравление и на инфаркт не подтвердились. "Врачи продолжают обследование", - добавил он, попросив журналистов с уважением отнестись к частному пространству его семьи. 

Российский политик Владимир Кара-Мурза был дважды отравлен - в 2015 и 2017 годах. После первого отравления он впал в кому и был переведен на систему искусственного жизнеобеспечения.

В берлинской клинике Charité в 2020 году проходил лечение российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления его в России ядовитым веществом семейства "Новичок".

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