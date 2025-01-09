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Маск в беседе с лидером АдГ подтвердил поддержку ее партии

Евгений Жуков
10 января 2025 г.

Беседа Илона Маска с лидером немецких правопопулистов Алис Вайдель продлилась полтора часа. Они обнаружили единодушие по многим вопросам, но их высказывания содержали ошибки.

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Трансляция беседы Алис Вайдель и Илона Маска в X
Трансляция беседы Алис Вайдель и Илона Маска в XФото: Jörg Carstensen/picture alliance

Американский миллиардер Илон Маск за семь недель до досрочных парламентских выборов в Германии вновь коснулся темы этой предвыборной кампании, выразив поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В ходе полуторачасового онлайн-интервью с сопредседательницей АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) на базе его соцсети X, проведенного в четверг, 9 января, предприниматель обменялся мнениями по таким вопросам, как ядерная энергетика, миграция и внутренняя безопасность ФРГ, и в очередной раз призвал немцев голосовать за АдГ.

"Как я уже открыто говорил, я считаю, что только АдГ может спасти Германию. И точка", - заявил бизнесмен. По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США продемонстрировала, что американцы хотят перемен. "И моя рекомендация людям в Германии - делать то же, если они недовольны ситуацией, - сказал глава компаний Tesla и SpaceX. - Именно поэтому я настоятельно рекомендую голосовать за АдГ".

В интервью, которое велось полностью на английском языке, Алис Вайдель возмутилась отношением к Трампу в Германии, заявив об "очернительстве" как самого Трампа, так и членов его семьи, которое ей было "физически больно видеть". По словам Вайдель, "просто невероятно, как немецкие СМИ и политики относились к Дональду Трампу во время его предвыборной кампании".

Единодушие по разным вопросам

И бизнесмен, и лидер АдГ выразили единое мнение по многим вопросам, таким как атомная энергетика, миграция, налоги, образование, внутренняя безопасность и преступность. Оба высказались в пользу интенсивного использования ядерной энергии и выразили непонимание поэтапным отказом Германии от атомной энергетики. Вайдель указала на то, что правительство ФРГ закрыло последнюю атомную электростанцию во время войны в Украине, когда были прекращены поставки газа из России. "Значит, вы либо очень глупы, либо просто ненавидите собственную страну, не так ли?" - резюмировала сопредседательница АдГ, на что Маск ответил: "Я думаю, в основном это категория "очень глупых".

Проверка на факты: Маск и Вайдель допускали ошибки

Между тем собеседники во время беседы допускали фактические ошибки. В частности, заявление Вайгель, что Германия стала "единственной промышленно развитой страной, отключившей атомные электростанции", было неверным, поскольку Италия сделала это более чем на три десятилетия раньше ФРГ - в 1990 году, проведя после катастрофы в Чернобыле общенациональный референдум.

Некорректным было и ее утверждение, что атомная энергетика является безуглеродной технологией: учитывая весь жизненный цикл АЭС от добычи урана до строительства станции, эксплуатации, вывода из эксплуатации и утилизации отходов, выбросы CO2 производятся, хотя они, безусловно, более низкие, чем при использовании угля или природного газа.

Ошибочным было и утверждение Илона Маска, что Алис Вайдель - главный кандидат на выборах в Германии. По данным соцопросов, в настоящее время "Альтернатива для Германии" занимает второе место после консервативного блока ХДС/ХСС (соответственно 20% и 31%). Если же говорить о популярности отдельных кандидатов среди избирателей, то Вайдель занимает в соответствующем рейтинге лишь пятое место.

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