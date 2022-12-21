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Опрос Илона Маска об уходе из Twitter
Опрос Илона Маска об уходе из TwitterФото: Yui Mok/PA Wire/picture alliance
ОбществоГлобальные темы

Маск пообещал уйти с поста гендиректора Twitter

Даниил Сотников
2 ч. назад

После того как большинство пользователей проголосовали за уход Маска из компании, предприниматель заявил о проблеме ботов, но пообещал уйти с поста как только найдет преемника.

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Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора компании, когда найдет себе преемника. Об этом он сообщил на своей странице в среду, 21 декабря.

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу. После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - заявил Маск. 

Маск усомнился в результатах своего опроса об уходе с поста главы Twitter

Ранее Маск усомнился в результатах проведенного им опроса, стоит ли ему покинуть пост гендиректора компании. В нескольких твитах, опубликованных во вторник, 20 декабря, Маск намекнул, что, по его мнению, в ход голосования могли вмешаться боты.

Маск запустил опрос 19 декабря. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса", - написал предприниматель. В итоге за уход Маска выступили 57,5 процента проголосовавших, против - 42,5 процента. В опросе приняли участие 17,5 млн аккаунтов.

Маск не стал объявлять о каких-либо решениях в связи с итогами опроса, но косвенно указал на недоверие к результатам. Компания HarrisX, занимающейся опросами, заявила, что по данным ее собственного исследования, 61 процент участников проголосовали за то, чтобы Маск остался у руля компании. У аккаунта HarrisX 1644 подписчика, а в их опросе приняли участие 429 пользователей Twitter. "Интересно. Указывает на то, что, возможно, у нас все еще может быть небольшая проблема с ботами в Твиттере", - ответил Маск.

В другом реплае Маск согласился с пользователем, что возможность голосовать в опросах, связанных с политикой компании, должны иметь только верифицированные пользователи с "синей галочкой". "Хорошая точка зрения. Твиттер внесет это изменение", - ответил Маск на такое предложение.

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