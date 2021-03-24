 Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудили ″тревожную ситуацию″ на востоке Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудили "тревожную ситуацию" на востоке Украины

Россия должна немедленно прекратить наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной и отказаться от ''провокационной риторики'', считают главы внешнеполитических ведомств Германии и США.

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе (8 апреля)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в телефонном разговоре подчеркнули важность поддержки Киева против ''односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ''. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Руководители внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Германии указали также на необходимость ''немедленного прекращения Россией наращивания своего военного присутствия и провокационной риторики''.

В МИД ФРГ о деталях беседы пока не сообщили. В Twitter отметили лишь, что дипломаты обсудили "тревожную ситуацию на востоке Украины". Блинкен и Мас сошлись во мнении, что Россия должна пойти на деэскалацию ситуации и обеспечить прозрачность в военных вопросах, говорится в сообщении.

Госсекретарь США пообщался и с главой МИД Франции

У госсекретаря США Энтони Блинкена также состоялся разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан подтвердили свою "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", указал Прайс.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 8 апреля призвала Владимира Путина отвести войска. В телефонном разговоре она обсудила с президентом РФ "усиление российского военного присутствия" близ украинской границы и потребовала российского лидера сократить его с целью деэскалации, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

ЕС и США до этого заявили о всесторонней поддержке Киева. Во вторник, 6 апреля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смотрите также:

  • Шахтер из Лисичанска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Усталость

    У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

  • На угольной шахте в Красноармейске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    На угольной шахте в Красноармейске

    На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

  • Жизнь в тумане

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Жизнь в тумане

    Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

  • Жительница Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рядом с линией фронта

    Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

  • Утро

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рабочее утро

    Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

  • Перекур

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Перекур

    Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

  • Работница шахты из Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Хочется оставаться красивой

    Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

  • На угольной шахте в Лисичанске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Уголь Донбасса

    "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 04:41

Расследователи CIT о концентрации войск у границ Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают харьковчане о возможности войны с Россией  

Что думают на Западе о войсках РФ у границ с Украиной  

Также по теме

Belgien NATO l US-Außenminister Blinken in Brüssel

Госсекретарь США объяснил, почему "Северный поток - 2" - плохая идея 24.03.2021

На заседании НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Германии Хайко Масом "Северный поток - 2". Он также уточнил, собираются ли США вводить санкции против фирм, участвующих в проекте.

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Блинкен: Разногласия США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не отразятся на партнерстве 26.03.2021

Госсекретарь США заявил в интервью Euronews, что Германия является "одним из ближайших союзников и партнеров" Вашингтона.

Ägypten Heiko Maas in Kairo

Глава МИД Германии предложил США выработать совместную политику в отношении РФ и Китая 09.03.2021

Министр иностранных дел ФРГ призвал новую администрацию США выстраивать партнерство на новых основаниях после президентства Трампа и совместно бороться за демократию.

Реклама

Самые читаемые

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW