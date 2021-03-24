Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудили "тревожную ситуацию" на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в телефонном разговоре подчеркнули важность поддержки Киева против ''односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ''. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Руководители внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Германии указали также на необходимость ''немедленного прекращения Россией наращивания своего военного присутствия и провокационной риторики''.

В МИД ФРГ о деталях беседы пока не сообщили. В Twitter отметили лишь, что дипломаты обсудили "тревожную ситуацию на востоке Украины". Блинкен и Мас сошлись во мнении, что Россия должна пойти на деэскалацию ситуации и обеспечить прозрачность в военных вопросах, говорится в сообщении.

Госсекретарь США пообщался и с главой МИД Франции

У госсекретаря США Энтони Блинкена также состоялся разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан подтвердили свою "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", указал Прайс.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 8 апреля призвала Владимира Путина отвести войска. В телефонном разговоре она обсудила с президентом РФ "усиление российского военного присутствия" близ украинской границы и потребовала российского лидера сократить его с целью деэскалации, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

ЕС и США до этого заявили о всесторонней поддержке Киева. Во вторник, 6 апреля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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