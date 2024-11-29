Марина Давыдова покидает Зальцбург навсегда?

Зальцбургский фестиваль расторг контракт с театральным критиком, куратором и режиссером Мариной Давыдовой, которая до сих пор руководила его драматическим направлением.

Как сообщают австрийские СМИ со ссылкой на руководство Зальцбургского фестиваля, ввиду нарушения договорных обязательств контракт был расторгнут в незамедлительном порядке. В пресс-релизе фестиваля указывается, что известнейший российский театральный критик и куратор Марина Давыдова, никого не предупредив и не дождавшись одобрения руководства, приняла участие в работе берлинского театрального фестиваля Voices, что якобы противоречит ее обязательствам перед Зальцбургом.

Итак, трудовые отношения с Мариной Давыдовой расторгнуты. Соответствующее решение совета директоров было представлено попечительскому совету фестиваля - и он его одобрил. Контракт был заключен на три года, начиная с 1 октября 2023 года. Марина Давыдова пока никак не прокомментировала происходящее.

Что пишут про Марину Давыдову австрийские СМИ?

Режиссер и худрук Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер знал Давыдову с тех времен, когда он сам руководил венским фестивалем Wiener Festwochen. Она отвечала там за дрампрограмму в 2016 году. Однако в Зальцбурге сотрудничество не заладилось с самого начала, пишет австрийская газета Kurier. Вероятно, фестивалю ее стиль руководства и ее видение не подошли, предполагает издание. 3 декабря должны объявить программу фестиваля - то есть сообщить публике, что ее ждет летом 2025 года. Как расторжение контракта повлияет на сезон, пока никто сказать не может, указывает Kurier.

От источников, близких к попечительскому совету Зальцбургского фестиваля, авcтрийской газете Der Standard стало известно, что Давыдова несколько раз выступала с критическими публичными заявлениями в адрес фестиваля и не всегда четко проводила грань между командировками и частными поездками, что и послужило поводом задуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Как отмечает Der Standard, Марина Давыдова всегда давала понять, что собирается существенно обновить программу фестиваля, а заодно сократить долю мужчин среди режиссеров.

Как сообщил 29 ноября австрийский новостной портал Salzburg24 со ссылкой на худрука Зальцбургского фестиваля, освободившаяся ставка выписана не будет. Маркус Хинтерхойзер сам будет решать, кто займет пост руководителя драматическим направлением. По его словам, изменений в программу, подготовленную Давыдовой на 2025 год, внесено не будет. Как утверждает Хинтерхойзер, никаких творческих разногласий или иных конфликтов, препятствующих сотрудничеству, между ним и Мариной Давыдовой не было. По словам худрука, он "подарил ей постановку "Имярек" в 2024 году, дав сделать спектакль таким, каким она его видела.