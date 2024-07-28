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ПолитикаМалайзия

Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

Кирилл Шестаков
28 июля 2024 г.

Малайзия отправила официальный запрос председательствующей в БРИКС России на вступление в группу, сообщает агентство Bernama.

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар ИбрагимФото: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images

Малайзия подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщает агентство Bernama в воскресенье, 28 июля. "Малайзия направила официальный запрос председательствующей в БРИКС России на вступление в организацию или на участие в ней на правах стратегического партнера", - приводит агентство слова премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

По словам премьера, вопрос вступления Малайзии в группу был ключевым в ходе его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим с визитом в Куала-Лампур 27 июля. О намерении присоединиться к БРИКС правительство Малайзии заявило еще в середине июня, добавляет Bernama.

На страны БРИКС приходится 28% мировой экономики

В данный момент в БРИКС входят девять государств, среди которых, в частности, Бразилия, Россия, Индия, Китай. В совокупности на государства из объединения приходится 45% населения Земли (около 3,5 млрд человек) и, согласно данным Всемирного банка, около 28% мировой экономики, что составляет 28 трлн евро.

На решение Малайзии присоединиться к БРИКС повлияли среди прочего торговые связи с Китаем и желание еще больше укрепить их, полагает профессор азиатских исследований в Университете Тасмании Джеймс Чин. Кроме того, участие в таком объединении даст Малайзии "более весомый голос на международной арене ", полагает Чин.

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