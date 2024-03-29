Макрон: Путина пригласят на G20 только при общем согласии

Приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии в ноябре будет возможно лишь при согласии всех стран, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Бразилию.

Владимир Путин может быть приглашен на предстоящий в Бразилии в будущем ноябре саммит G20 только при том условии, что с этим будут согласны все участвующие в нем страны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 28 марта, находясь с визитом в Бразилии во время совместной пресс-конференции с президентом этой страны Луисом Инасиу Лулой да Силва.

По словам Макрона, смысл объединения двадцатки промышленно развитых и развивающихся стран заключается в том, чтобы "обязательно был достигнут консенсус с другими 19 странами, это будет задачей бразильской дипломатии". "Большая двадцатка" обязана действовать, "служа делу мира и общим интересам", подчеркнул глава французского государства.

"Если назначенная встреча может принести пользу, ее следует проводить. Если она не принесет пользы и приведет к раздору, ее не следует проводить", - также сказал Макрон. Он напомнил, что отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7 во Франции в августе 2019 года именно из-за отсутствия единого мнения по этому поводу в "Группе семи", вместо этого организовав отдельную встречу с российским президентом.

Путин и встречи G20

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года перед каждым саммитом G20 возникал вопрос, будет ли туда приглашен Владимир Путин, на арест которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС) 17 марта 2023 года. В результате Путин не приехал на саммиты в Индонезию в 2022 году и в Индию в 2023 году. По той же причине в августе 2023 года Путин также не приехал на саммит БРИКС в ЮАР.

Президент Бразилии Лула да Силва в сентябре 2023 года заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, заверив в безопасности его приезда. Однако в декабре того же года он сделал другое заявление, сказав, что не готов предоставить Путину гарантии безопасности на саммите G20.

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