Москва еще не определилась с форматом участия в саммите G20

Песков заверил, что Россия продолжит работу в G20. Однако, по его словам, пока не решено, в каком формате РФ примет участие в саммите "двадцатки", в Бразилии, президент которой не дал Путину гарантий безопасности.

Кремль пока не рассматривал вопрос о том, в каком формате будет участвовать в саммите G20 в 2024 году в Рио-де-Жанейро, но не отказывается от работы в "большой двадцатке". "Пока до этого еще дело не дошло", - заявил во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "в любом случае, так или иначе, Россия продолжает принимать участие в этом форуме".

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в Берлине, что президенту России Владимиру Путину будет направлено приглашение на саммит G20. При этом Лула не исключил, что в Бразилии, которая является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), Путина могут арестовать в связи с ордером, выданным по подозрению в совершении военных преступлений в Украине. "Будет ли он арестован, когда приедет? Может быть, да, а может быть, и нет. Это будут решать судебные органы", - указал бразильский президент. По его словам, российский лидер сам "должен оценить последствия" своего решения о поездке в Рио.

Риски для Путина из-за ордера МУС

Путин пропустил нынешний саммит G20 в Нью-Дели, чтобы избежать риска задержания по ордеру МУС. Международный уголовной суд в марте выдал ордер на арест российского президента, обвинив его в незаконной депортации украинских детей.

Кремль отверг это обвинение и объявил ордер МУС юридически ничтожным. Тем не менее во избежание возможных рисков Путин предпочитал избегать поездок на недавние международные конференции, а в Индию для участия в саммите G20 отправил министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя Индия даже не является подписантом Римского статута о Международном уголовном суде.

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