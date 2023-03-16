МАГАТЭ: В Ливии пропали 2,5 тонны урана

В Ливии исчезли из поля зрения две с половиной тонны урана - ядерный материал не обнаружили там, где он должен был находиться по словам ливийских властей, заявили вечером в среду, 15 марта, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), штаб-квартира которого расположена в Вене.

По словам исполнительного директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, пропажу десяти контейнеров с так называемым "желтым кеком" установили днем ранее во время проведения инспекции в Ливии, в каком конкретно месте, не уточняется. Гросси разослал письменное уведомление об инциденте всем странам-членам. МАГАТЭ намерено провести дополнительные проверки, чтобы "выяснить обстоятельств пропажи ядерного материала и установить его нынешнее местонахождение".

"Желтый кек" - это осадок солей урана в виде порошка, имеющего желтый цвет, он получается в результате одного из способов добычи урана. В переработанном виде он может стать топливом для АЭС, при условии большего обогащения может быть использован для создания ядерного оружия.

Находясь под властью Муаммара Каддафи, Ливия в течение некоторого времени имела свою программу разработки ядерного оружия, но отказалась от нее в 2003 году, напоминает агентство AFP. Каддафи, бессменно находившийся у власти с 1969 года, был свергнут в 2011 году и убит восставшими при попытке бежать. С тех пор Ливия находится в состоянии гражданского конфликта.

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