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МАГАТЭ следит за ситуацией близ Курской АЭС

Екатерина Венкина
10 августа 2024 г.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал придерживаться императива об обеспечении "физической целостности атомной электростанции".

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (фото из архива)Фото: Eugene Hoshiko/AP/dpa/picture alliance

Международное агентство по атомной энергии следит за сообщениями о военных действиях вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 9 августа.

Комментарий сделан на фоне утверждений постпредства РФ в Вене о том, что 8 августа на станции были обнаружены осколки и, предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе - в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Подтверждений этой информации из других источников не поступало.

В МАГАТЭ напомнили, что два энергоблока станции находятся в остановленном состоянии, два - в рабочем, еще два - на стадии строительства.

Призыв к максимальной сдержанности

Гросси призвал все стороны придерживаться императива об обеспечении "физической целостности атомной электростанции". По его словам, необходимо следовать семи неотъемлемым столпам обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также пяти конкретным принципам, выработанным в связи с боями в районе Запорожской АЭС и применимым для станции в Курской области.

"На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями", - подчеркнул глава МАГАТЭ. Он добавил, что лично находится в контакте с властями обеих стран.

В ряде районов Курской области временно отсутствовало энергоснабжение

Между тем по словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, в результате падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию в Курской области возник пожар. Это привело к временному отсутствию энергоснабжения в Курчатове, а также в ряде мест Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского и Беловского районов.

Как позднее указали в правительстве области, аварийные бригады восстановили энергоснабжение.

В ночь на 10 августа власти объявляли в области ракетную опасность.

Режим КТО в трех областях РФ

До этого в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

После прорыва вооруженными силами Украины на границе с Курской областью речь идет о "беспрецедентной попытке дестабилизации обстановки", признали в Национальном антитеррористическом комитете РФ. По словам врио губернатора Смирнова, власти опасаются дальнейших "диверсионно-террористических угроз".

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