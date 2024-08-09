Форум свободной России о прорыве ВСУ в Курскую область

Конференция российской оппозиции - Форум свободной России - надеется на победу Украины. "Теперь инициатива перешла к украинцам", - говорится в заявлении организации о прорыве ВСУ в Курскую область РФ.

Совет Форума свободной России - конференции российской оппозиции, основанной в 2016 году Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным - бывшим исполнительным директором российского демократического движения "Солидарность", - приветствовал успехи украинских войск в Курской области России. В заявлении Совета , обнародованном в пятницу, 9 августа, говорится, что прорыв ВСУ в Курскую область "внушает надежду на победу Украины".

"Мы приветствуем прорыв ВСУ в Курскую область, который демонстрирует нам, что ход войны отнюдь не предрешен. Локальные успехи путинских захватчиков в Украине оказались лишь отдельным эпизодом войны. Теперь инициатива перешла к украинцам, что внушает нам надежду на то, что победа Украины в этой войне не только возможна, но и вполне вероятна", - говорится в документе.

В заявлении особо отмечается то обстоятельство, что ВСУ добились успеха "при очень ограниченных поставках вооружений из стран Запада и в условиях острого дефицита живой силы". "Происходящее в Курской области является лучшим ответом скептикам, твердящим о необходимости переговоров и невозможности выхода на границы 1991 года", - указали российские оппозиционеры.

"Оборонительная и справедливая война"

Совет Форума свободной России приветствовал перенос боевых действий на территорию России. "Для Украины эта война - оборонительная и справедливая. Украинцы воюют за свою свободу и независимость, за право существовать на Земле как государство и нация. Они вправе защищаться так, как считают нужным, соблюдая при этом законы и обычаи войны. Перенос военных действий на территорию агрессора - их законное право", - подчеркивается в заявлении.

Соратники Гарри Каспарова отметили, что считают ВСУ "естественными союзниками в борьбе с путинской тиранией". "Наш лозунг - "Победу Украине, свободу России" - сейчас обретает новый смысл, когда мы видим, как ВСУ идут по территории РФ, фактически освобождая ее от путинизма", - пишут оппозиционеры.

Украинские войска уже на протяжении нескольких дней ведут наступательную операцию в Курской области России. По данным американского Института изучения войны, на данный момент ВСУ контролируют приграничный участок территории РФ на глубину до 35 км.