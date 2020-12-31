Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке

Правитель Беларуси в речи с трибуны Всебелорусского народного собрания назвал протесты в стране "мятежом по принципу блицкрига". У Лукашенко в глазах пестрит, считает Сергей Елкин.
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Власти Беларуси смогли удержать страну в ходе "мятежа по принципу блицкрига", заявил Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании и добавил: "Пока".
Как выбирали в регионах делегатов на Всебелорусское народное собрание, боятся ли они санкций из-за участия в этом мероприятии и что думают о протестах после президентских выборов?