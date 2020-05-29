 Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету государственной помощи | Новости из Германии о Германии | DW | 30.05.2020

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Германия

Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету государственной помощи

Немецкая авиакомпания Lufthansa готова уступить конкурентам часть взлетных и посадочных слотов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Это позволит ей получить от германского государства помощь в размере 9 млрд евро.

Самолеты Lufthansa

Правление немецкого авиаконцерна Lufthansa приняло условия Еврокомиссии (ЕК), на которых германское государство может выделить этой компании пакет финансовой помощи на сумму 9 млрд евро, сообщила Lufthansa в ночь на субботу, 30 мая. По условиям договоренности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена по максимум 4 стояночных места и по максимум 24 взлетных и посадочных слота. Эти условия еще должен одобрить наблюдательный совет авиаконцерна.

Со своей стороны Еврокомиссия подтвердила факт договоренности с правительством ФРГ об условиях предоставления финансовой помощи Lufthansa. Мы принимаем к сведению предложенные Германией гарантии по защите конкуренции, сообщила представитель ЕК.

В Брюсселе отметили, что ожидают от ФРГ официального извещения по поводу заключенной договоренности, после чего ЕК примет окончательное решение. В Еврокомиссии заверили, что заявление Германии по поводу оказания помощи Lufthansa, как и все меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, будет рассмотрено в приоритетном режиме.

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    Автор: Ксения Сафронова


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