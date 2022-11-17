Лучшие цели 2023 года: 10 причин любить Дрезден

Популярное туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным местам на следующий год "Best in Travel 2023". На этот раз составители изменили традиционную концепцию и представили по шесть рекомендаций в пяти категориях: места с интересными кулинарными трендами и традициями, цели для путешествий, для отдыха и релаксации, для завязывания новых контактов и для того, чтобы в целом узнать что-то новое. На первых местах в своих категориях - итальянский регион Умбрия, поездка из Стамбула в Софию, греческий полуостров Халкидики, Аляска и Манчестер.

Среди рекомендаций можно найти один немецкий город. На третьем месте в списке мест, где можно увидеть и узнать что-то новое, находится Дрезден - столица восточногерманской земли Саксония. Также в эту категорию, помимо уже упомянутого Манчестера, вошли американский штат Нью-Мексико, Сальвадор, Южная Шотландия и Марсель.

От Фрауэнкирхе до Оперы Земпера - силуэты главных архитектурных достопримечательностей Дрездена Фото: picture-alliance/dpa/R. Michael

Почему Дрезден? Авторы путеводителя отметили продолжающуюся модернизацию этого немецкого города, появление нового и сохранение старого в облике саксонской столицы, а также планирование и осуществление градостроительных проектов с учетом требований безбарьерного доступа и защиты климата.

На одном берегу Эльбы посетителей ожидает бережно реконструированный Старый город, на другом - современный Дрезден с крафтовыми пивоварнями, ресторанами самых разных направлений и стилей, а также впечатляющий стрит-арт. Составители рекомендаций также обращают внимание читателей на расположенный по соседству живописный регион - Саксонскую Швейцарию, куда можно быстро добраться на поезде или неспешно доплыть на пароходе.

В Германии в предыдущие годы составители путеводителя обращали внимание своих читателей и путешественников, в частности, на Баварию, Бонн и Фрайбург.

Дрезден традиционно входит в число самых популярных немецких туристических целей. В 2019 году (это было до начала пандемии) число туристов в городских отелях составило 2,3 миллиона человек, а число ночевок - около 4,7 миллиона. В прошлом году - около одного миллиона человек и более двух миллионов ночевок. Помимо тех аспектов, на которые указали авторы Lonely Planet, существует множество других причин посетить и полюбить город Дрезден.

Флоренция на Эльбе

Дрезден на почтовой открытке 1900 года Фото: akg-images/picture alliance

Свой нынешний облик Старый город в Дрездене приобрел в эпоху барокко. Саксонские курфюрсты и короли не жалели денег на свою столицу, развитие здесь музыкального, изобразительного и других искусств. В результате Дрезден стали называть Северной Флоренцией или Флоренцией на Эльбе.

Дрезденские музеи

"Сикстинская мадонна" в Дрездене Фото: akg-images/picture alliance

Саксонские правители усердно собирали самые разные коллекции, которые сейчас выставлены в многочисленных дрезденских музеях. Самым известным произведением искусства здесь является "Сикстинская мадонна" Рафаэля Санти в Галерее старых мастеров - одна из самых узнаваемых картин в истории мировой живописи.

Цвингер

Вид на Цвингер сверху Фото: Matthias Hiekel/dpa/picture alliance

Галерея старых мастеров и несколько других музеев находятся в Цвингере - комплексе дворцовых зданий в стиле барокко, появившемся здесь в первой половине XVIII века в результате перестройки старой крепости, начатой при саксонском курфюрсте Августе Сильном. Этот правитель сыграл особую роль в истории Саксонии и превратил Дрезден в роскошную резиденцию. Памятник Августу Сильному - "Золотой всадник" - является одним из хорошо узнаваемых символов города.

Фрауэнкирхе

Фрауэнкирхе из-под купола Фото: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

Также по воле Августа Сильного в Дрездене была возведена церковь Фрауэнкирхе - удивительный памятник не только своего времени и стиля барокко, но и современной немецкой истории. В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате бомбардировок города британской и американской авиацией. В 2005 году церковь восстановили на пожертвования со всего мира и бюджетные средства. Возрожденный из руин храм стал символом примирения народов - прежде всего, Германии и Великобритании.

Опера Земпера

Зрительный зал Оперы Земпера Фото: picture-alliance/dpa/R. Michael

В Дрездене находится один из самых известных в мире оперных театров - Опера Земпера или Земперопер. Здание для Дрезденской государственной оперы было возведено в 1838-1841 годах по проекту архитектора Готфрида Земпера. Оно является концертным залом старейшего симфонического оркестра в мире. Саксонская государственная капелла была основана курфюрстом Саксонии Морицем в 1548 году - тем самым курфюрстом, по распоряжению которого был построен знаменитый охотничий замок Морицбург, где позже, во времена ГДР, снимались некоторые сцены "Трех орешков для Золушки".

Новый город

Фасад дома в Новом городе Фото: Oliver Killig/dpa/picture alliance

Центром культурной, клубной и ночной жизни, современного искусства, местом для встреч и общения в Дрездене давно стал Новый город - район напротив исторической части, на противоположном берегу Эльбы.

Колесные пароходы

Колесный пароход "Мейсен" на Эльбе Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Особой достопримечательность Дрездена являются старые колесные пароходы, совершающие экскурсионные рейсы по Эльбе в сторону Саксонской Швейцарии. Саксонское речное пароходство было основано в Дрездене в 1836 году и обладает сегодня самым старым и большим флотом речных колесных пароходов в мире. Под флагами "Белого флота" ходит девять пароходов, построенных в конце XIX - начале XX веков, а также несколько современных прогулочных судов.

Долина Эльбы

Смотровая площадка - каменный мост Бастай в Саксонской Швейцарии Фото: picture-alliance/Dumont Bildarchiv/P. Hirth

На маршруте вверх по течению Эльбы в сторону Чехии пассажиров ожидают загородная резиденция саксонских монархов - дворец-замок Пильниц, живописные ландшафты Эльбских Песчаниковых гор, непреступная крепость Кенигштайн и много разных других красивых мест.

Голубое чудо

Долина Эльбы и мост "Голубое чудо" Фото: Bildagentur-online/picture alliance

Особого упоминания заслуживает Голубое чудо - подвесной мост через Эльбу, возведенный в 1891-1893 годах. Почти сразу же после окончания строительства он вошел в число архитектурных символов саксонской столицы.

Рождественские традиции

Традиционное открытие сезона рождественских кексов в Дрездене с участием придворного кондитера, дрезденской принцессы штолленов и курфюрста Августа Сильного, вернее - исполнителей этих почетных ролей и функций Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Особое время в Дрездене - предрождественские недели. В этом городе проходит один из старейших в мире рождественских базаров - Дрезденский Штрицельмаркт (Striezelmarkt), впервые состоявшийся в 1434 году. Штрицель - старое местное название рождественского кекса, то есть штоллена. Знаменитый Дрезденский кристштоллен пользуется спросом не только в саксонской столице, он продается по всей Германии.