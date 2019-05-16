Lonely Planet советует в 2020 году посетить немецкий Бонн (фото)

Бонн • Популярное международное издательство Lonely Planet ("Лоунли Планет") опубликовало свои рекомендации для туристов, какие страны, города и регионы мира стоит посетить в следующем году - "Best in Travel 2020". Германия на этот раз представлена в списке городов. На пятом месте в нем оказался Бонн. Внимание составителей путеводителя привлекли многочисленные мероприятия, которые пройдут в бывшей столице ФРГ в связи с предстоящим юбилеем - 250-летием со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven).

Первые места в десятке городов заняли Зальцбург (Австрия), Вашингтон (США), Каир (Египет) и Голуэй (Ирландия). На первом месте в десятке стран 2020 года - Бутан, регионов - Шелковый путь в Центральной Азии, мест для бюджетного туризма - Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии.

Выпуск 2020 года - пятнадцатый такой путеводитель. Напомним, что в рекомендациях Lonely Planet 2019 года Германия была представлена на втором месте в списке стран - в связи с 30-летием падения Берлинской стены и 100-летием основания Высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус. Еще ранее - в 2018 году в десятке самых интересных городов мира на четвертом месте оказался немецкий Гамбург. В 2016 году Бавария попала в десятку лучших туристических регионов - на восьмое место. В список лучших стран Германия включалась дважды. В 2010 году она оказалась на втором месте после Сальвадора.

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Петерсберг - гранд-отель немецкой истории

Гранд-отель Петерсберг Этот гранд-отель гордо возвышается над живописной долиной Рейна около бывшей столицы ФРГ - Бонна. За свою долгую историю он видел многих коронованных особ, сильных мира сего и знаменитостей. Нынешней осенью гостиница Петерсберг (Petersberg) вновь официально и полностью вернулась в строй после двухлетней генеральной реконструкции, на которую было потрачено около 40 миллионов евро.

Гранд-отель Петерсберг Отель Петерсберг долгое время имел статус гостевого дома правительства Германии и сейчас продолжает находиться в федеральной собственности. Управлять комплексом доверено компании Steigenberger. Хотя столица давно переехала в Берлин, здесь проводились и будут проводиться важные международные мероприятия и встречи. Есть вертолетная площадка и могут быть обеспечены все необходимые меры безопасности.

Гранд-отель Петерсберг Предыдущая фотография была сделана во время германо-российского форума "Петербургский диалог", прошедшего здесь летом 2019 года еще до официального открытия отеля после ремонта. В форуме участвовали главы дипломатических ведомств обеих стран - Хайко Мас и Сергей Лавров. Такой вид открывается отсюда на Рейн и Бонн. В хорошую погоду даже видно Кельнский собор, расположенный в тридцати километрах.

Гранд-отель Петерсберг Если в отеле как раз не проходят какие-то особенные мероприятия, заказать номер может любой человек. Сюда можно просто приехать на обед, кофе с тортиком или просто отсюда полюбоваться ландшафтами. На картинах в этом зале - первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, которого мы еще здесь повстречаем, так сказать, лично, - как и Леонида Брежнева или королеву Елизавету II.

Гранд-отель Петерсберг Так отель выглядел на рубеже XIX и XX веков. На старой почтовой открытке также изображена панорама здешнего Семигорья (Siebengebirge). На берегу - город Кёнигсвинтер, справа возвышаются руины замка Драхенфельс, рядом - замок Драхенбург. Петерсберг - слева от центра.

Гранд-отель Петерсберг Этот первый отель, построенный в стиле немецкого неоренессанса, был открыт в 1892 году. Среди августейших особ, посетивших его, были тогда германская императрица Августа Виктория, королева Швеции и Норвегии София Нассауская, а также сербский король Александр I. Рейнская романтика была в моде и привлекала сюда знатных и состоятельных гостей, хотя это одно еще не гарантировало коммерческий успех…

Гранд-отель Петерсберг Первый владелец столкнулся с трудностями, поэтому в 1911 году отель был продан Фердинанду Мюленсу - представителю состоятельной местной династии производителей кельнского одеколона "4711". Он расширил гостиницу, перестроил весь комплекс в стиле необарокко, создав условия для санаторного лечения и отдыха, а также проведения конференций.

Гранд-отель Петерсберг Однако уже через несколько месяцев после повторного открытия в 1914 году началась Первая мировая война и отель опустел - закрылся на долгие шесть лет. После окончания войны здесь некоторое время были расквартированы британские солдаты. Такой вид из Петерсберга открывается на уже упомянутый нами замок Драхенбург.

Гранд-отель Петерсберг Между двумя мировыми войнами отель несколько раз перестраивали и расширяли. В 1938 году здесь останавливался британский премьер-министр Невилл Чемберлен, прибывший на переговоры с Гитлером. Гитлер жил в отеле "Дреезен" (фото) на противоположном берегу Рейна. На этой встрече 23 сентября Чемберлен пытался договориться с "фюрером" о судьбе Судетской области в Чехословакии...

Гранд-отель Петерсберг После Второй мировой войны в отеле расположились верховные комиссары западных держав-победительниц. Эта фотография сделана здесь осенью 1949 года, когда Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ. В отеле "Петерсберг" проходили переговоры с представителями США, Великобритании и Франции о полномочиях новых немецких властей и расширении суверенитета западногерманского правительства.

Гранд-отель Петерсберг В 1952 году верховные комиссары покинули Петерсберг и через два года здесь вновь открылся отель. Сразу же после этого он стал использоваться для размещения высоких зарубежных гостей и проведения государственных приемов. Это фотография сделана в 1965 году во время визита британской королевы Елизаветы II. Чтобы готовить чай для ее величества, воду тогда привезли из Лондона…

Гранд-отель Петерсберг Немного нарушим хронологическую последовательность, чтобы отвлечься от большой политики. На территории отеля находится часовня эпохи барокко, построенная монахами-цистерцианцами из соседнего аббатства и освященная в 1764 году. В часовне можно провести обряд венчания, как это в 1995 году сделали Михаэль и Корина Шумахеры. Папарацци пришлось арендовать вертолеты и воздушный шар…

Гранд-отель Петерсберг Несмотря на проведение здесь разных международных мероприятий, в первые послевоенные десятилетия отель не смог стать рентабельным и был вновь закрыт в 1969 году. В 1973 году гостиницу ненадолго открыли - специально для того, чтобы разметить здесь делегацию из СССР во время визита в ФРГ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который встречался с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (на снимке).

Гранд-отель Петерсберг На этой фотографии Леонид Ильич как раз усаживается за руль Mercedes 450 SLC - подарка гостю от правительства Германии. Ночью генеральный секретарь решил прокатиться на этом новеньком автомобиле и… врезался в дерево на одном из здешних поворотов. Сам не пострадал, но машину разбил.

Гранд-отель Петерсберг В 1979 году по настоянию тогдашнего канцлера Гельмута Шмидта отель был приобретен в федеральную собственность и модернизирован. Реконструкция продолжалась около десяти лет. В ноябре 1990 года здесь на горе около Бонна остановился Михаил Горбачев - первый глава иностранного государства, официально посетивший только что объединившуюся Германию.

Гранд-отель Петерсберг В 1990-е годы по списку гостей этого отеля можно было составлять справочник "Кто есть кто в мировой политике". Среди них - император Японии Акихито, президент ЮАР Нельсон Мандела, глава Белого дома Билл Клинтон, во время визита которого в Германию в 1994 году была сделана эта фотография.

Гранд-отель Петерсберг В том же 1994 году в отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Из его номера попросили убрать кровать, так как Далай-лама предпочитает спать на полу.

Гранд-отель Петерсберг В 1999 году в этой гостинице принимали лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. Он прибыл в Германию, чтобы обсудить ход ближневосточного мирного процесса. На этом снимке палестинского гостя приветствует в отеле "Петерсберг" министр внутренних дел Германии Отто Шили. Гостиницу тогда заблаговременно расселили и взяли под усиленную охрану.

Гранд-отель Петерсберг Также при соблюдении максимальных мер безопасности в Петерсберге в 2001 году прошла первая международная конференция ООН по Афганистану. Начатый здесь Петерсбергский процесс привел к созданию переходной администрации и позже - нового правительства под руководством Хамида Карзая, а также к принятию новой афганской конституции.

Гранд-отель Петерсберг Очередная модернизация этого отеля завершена осенью 2019 года. Кто станет следующим высоким гостем - только вопрос времени, но рады здесь не только высоким гостям… Такой вид на Петерсберг открывается от здания медиакомпании Deutsche Welle в Бонне. Автор: Максим Нелюбин



"Путь демократии" - туристический маршрут по Бонну

По историческим местам Бонна Первые шаги На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

По историческим местам Бонна "Путь демократии" Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

По историческим местам Бонна Правительственный квартал Заглянуть в недавнее прошлое Бонна можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Большая часть исторических мест расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого из них установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

По историческим местам Бонна Особый статус Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

По историческим местам Бонна Музей истории Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

По историческим местам Бонна Дом федерации Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

По историческим местам Бонна Первый зал Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

По историческим местам Бонна ООН в Бонне Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

По историческим местам Бонна Из стекла и бетона Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

По историческим местам Бонна Новый зал Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

По историческим местам Бонна Старая водокачка С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

По историческим местам Бонна Из Бонна в Берлин 3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

По историческим местам Бонна Парламентская высотка Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

По историческим местам Бонна "Тюльпановое поле" Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция.

По историческим местам Бонна Боннские редакции Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

По историческим местам Бонна Канцлерское бунгало Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

По историческим местам Бонна Новое ведомство канцлера От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

По историческим местам Бонна Дворец Шаумбург Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

По историческим местам Бонна От Аденауэра до Шмидта В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

По историческим местам Бонна Вилла Хаммершмидт Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

По историческим местам Бонна Музей Кёнига Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

По историческим местам Бонна Старая ратуша За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

По историческим местам Бонна Петерсберг Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

По историческим местам Бонна P.S. Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии. Автор: Максим Нелюбин



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