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Одной из пяти кредитных организаций, попавших под санкции, стал РосбанкФото: Alexander Sayganov/SOPA/ZUMA Press/picture alliance
КонфликтыРоссия

Лондон ввел новые санкции в отношении России

Сергей Куприков
25 мин. назад

Под ограничительные меры попали 86 физических и юридических лиц. В их числе банки, организации, связанные с "Росатомом", транспортные компании, предприятия ВПК.

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Великобритания в пятницу, 19 мая, ввела новые санкции в отношении России. В списки попали 86 физических и юридических лиц. Как подчеркивается в пресс-релизе правительства, новые санкции направлены против передовых военных технологий и "оставшихся источников доходов" России.

Под ограничения попали банки и организации, связанные с Росатомом

В частности, под санкции попали пять российских кредитных организаций - Тинькофф Банк, Росбанк, "Дом.РФ", Всероссийский банк развития регионов и Металлинвестбанк. Новый пакет санкций, по мнению Лондона, "еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы".

Под ограничительные меры попали также девять организаций, связанных с "Росатомом". Среди них - компания UMATEX (крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, среди прочего занимается лазерными технологиями).

Санкции для предприятий ВПК и транспортных компаний

Санкции затронут и компании, которые по мнению британского правительства "продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение" для ведения боевых действий России на Украине. Среди них - "Северсталь", АФК "Система", "Полюс", Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»), Русская медная компания. По; Брянский машиностроительный завод, компания "Мотовилихинские заводы".

Ограничительные меры введены и против 24 лиц и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственный зерновой оператор (государственная зерновая компания, созданная на территории подконтрольной России части Запорожской области). Их Великобритания обвиняет в "систематическом хищении украинского зерна". Санкции также введены против шести российских судоходных компаний, в том числе Sun Ship Management, работу которой британские власти связывают с "Совкомфлотом". Под ограничительными мерами теперь и транспортная группа FESCO.

Среди физических лиц, попавших под санкции, - основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин, глава Запорожской АЭС Олег Романенко, 13 членов совета директоров "Газпром нефти", пять членов совета директоров "Транснефти", глава ГУП "Государственный зерновой оператор" Никита Бусела.

Гава МИД Великобритании: Мы будем усиливать давление

Кроме того, как сообщили в МИД Великобритании, российские активы будут заморожены, пока Россия "не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб".

Комментируя ограничительные меры, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил: "Мы будем продолжать усиливать это давление и пресекать все возникающие формы обхода, пока Украина не победит и не будет обеспечен мир", добавив, что Лондон сохранит поддержку Киева "столько, сколько потребуется".

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