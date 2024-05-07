Лондон: Против Украины воюют около 9 тысяч чеченцев

По данным Минобороны Великобритании, из-за тяжелых потерь чеченских подразделений в начале полномасштабной войны против Украины их перевели в тыл, но вернули на фронт после ухода оттуда ЧВК "Вагнер".

По оценке Минобороны Великобритании, в войне против Украины участвуют около 9 тысяч бойцов из Чечни. "Вполне вероятно, что чеченский спецназ принимает на себя основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил по-прежнему ведет операции по обеспечению безопасности в тылу", - заявило британское ведомство во вторник, 7 мая.

Как отметили далее в Лондоне, чеченские силы воюют на стороне РФ в Украине с 2014 года, а после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022-го в Украину было переброшено еще больше подразделений из кавказской республики. Там они сначала понесли тяжелые потери и после этого были задействованы для операций в тылу, где их присутствие замечали, в особенности, по видеороликам в соцсетях.

Чеченцы вернулись на фронт после ухода "вагнеровцев"

"Со времени ухода с фронта российской частной военной компании "Вагнер" в мае 2023 года чеченские подразделения были переведены обратно на передовую", - указывает далее британское Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, чеченские силы осуществляют подготовку российских солдат для их задействования в войне против Украины. При этом в Лондоне привели чеченские данные, согласно которым с февраля 2022 года до настоящего времени в частном Российском университете спецназа в Гудермесе прошли подготовку около 42 тысяч военнослужащих. "Вместе с тем, очень вероятно, что в этом университете солдаты проходят лишь тренинг длительностью до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения", - указывается в заявлении.