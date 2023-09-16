Лондон прекратил расследование в отношении олигарха Фридмана

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование в отношении российского олигарха, сооснователя "Альфа-банка" Михаила Фридмана, которого подозревали в уклонении от санкций, мошенничестве и отмывании денег. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили агентства AFP и Bloomberg со ссылкой на заявление NCA. В британском ведомстве уточнили, что расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.

В декабре в резиденции Фридмана Athlone House в Лондоне прошли масштабные обыски с участием 50 полицейских. Как сообщало тогда Национальное агентство по борьбе с преступностью, сотрудники подразделения NCA по борьбе с клептократией задержали 58-летнего подозреваемого и еще двоих человек, которых вскоре отпустили под залог. Кроме того, были изъяты несколько цифровых устройств и значительное количество наличных денег.

По данным The Times, сейчас власти признали, что обыск дома Фридмана был незаконным, и NCA должно возместить ущерб за незаконное проникновение, компенсировать судебные издержки Фридмана и вернуть конфискованные деньги.

Санкции против Михаила Фридмана

Михаил Фридман находится под санкциями Великобритании, США и ЕС. Как сообщалось, расследование NCA было связано с предполагаемой выплатой кредита из "Альфа-банка" его исполнительному помощнику перед тем, как на Фридмана были наложены санкции.

В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену подозрения в финансировании войны в Украине. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ. Среди прочего речь идет о "Тульском патронном заводе", а также об "Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова", производящем высокотехнологичное оборудование для российских боевых самолетов и вертолетов.

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