 Лондон обеспокоен военной активностью РФ на границе с Украиной | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2021

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Европа

Лондон обеспокоен военной активностью РФ на границе с Украиной

Британский премьер Борис Джонсон заверил украинского президента Владимира Зеленского в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Борис Джонсон говорит по телефону

Борис Джонсон

Великобритания серьезно обеспокоена "дестабилизирующей военной активностью" России на украинской границе. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в понедельник, 5 апреля. Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил Джонсон.

Лондон и Киев договорились сообща с международными партнерами наблюдать за ситуацией у украинских границ с целью не допустить эскалации напряженности. Британский премьер особо выделил плодотворное сотрудничество обеих стран в сфере безопасности.

Целый ряд стран уже заявили о своей обеспокоенности ростом напряженности на востоке Украины. Так, министерства иностранных дел Германии и Франции призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза. А США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.

СМИ о переброске российских военных к границе с Украиной

В конце марта американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило о переброске к украинской границе около 4000 российских военнослужащих. По его сведениям, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки, отреагировав на то, что Россия не вывела войска из приграничного с Украиной региона после учений, закончившихся 23 марта. А в соцсетях появились сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить", отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Автор: Николай Бердник


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