Немецкие лоббисты бизнеса с Россией выступили в защиту "Газпрома"

Текущие высокие цены на газ не являются следствием преднамеренно созданного Россией дефицита, считает Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Среди причин, наряду с восстановлением мировой экономики, - необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту европейских трубопроводов, а также высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, заявил во вторник, 21 сентября, глава лоббистской организации Оливер Хермес (Oliver Hermes).

Комментируя обвинения России в том, что она искусственно создает дефицит газа в ЕС ради скорейшего ввода в строй газопровода "Северный поток - 2", Хермес указал, что "Газпром" выполняет свои контракты на поставку газа. По его словам, российский трубопроводный газ на данный момент гораздо дешевле газа на спотовом рынке. "Это в определенной мере защищает Европу от высоких цен на мировом рынке", - отметил Хермес.

При этом он высказал мнение, что "Газпром" мог бы предложить дополнительные объемы поставок, чтобы "успокоить ситуацию на рынке". Слишком высокие цены на газ, по мнению Хермеса, не отвечают интересам "Газпрома" в долгосрочной перспективе из-за растущей конкуренции со стороны поставщиков СПГ и других энергоносителей. Рассчитывать на то, что "Северный поток - 2" поможет в ближайшее время облегчить ситуацию, не приходится, сказал Хермес, добавив, что в вопросе сертификации проекта "тщательность важнее спешки".

Обвинения в адрес "Газпрома"

Подозрения в злоумышленных действиях "Газпрома" связаны с тем, что в течение последних нескольких месяцев российский газовый монополист распродавал запасы из своих европейских газохранилищ, одновременно отказываясь от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину и Польшу сверх тех объемов, которые прописаны в долгосрочных контрактах.

В результате незадолго до начала отопительного сезона уровень заполнения газохранилищ в странах ЕС оказался на небывало низком уровне, а оптовые цены на газ на европейских торговых площадках подскочили до рекордного уровня. Этому способствовал дефицит сжиженного газа, поскольку СПГ все лето шел в основном в Азию, где цены на голубое топливо оказались еще выше.

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