Лоббисты германского бизнеса ждут всеобъемлющих реформ в Казахстане

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Власти Казахстана должны провести масштабные преобразования, а также ответить на "обоснованные социальные требования", считает глава Восточного комитета германской экономики.
После обострения внутренней ситуации в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев должен "провести решительные и всеобъемлющие реформы", а также ответить на "обоснованные социальные требования", выдвигавшиеся в начале мирных протестов в этой стране. Об этом говорится в заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) Оливера Хермеса (Oliver Hermes), полученном DW в четверг, 13 января.
Хермес напомнил о выступлении казахстанского лидера 11 января перед Мажилисом (нижней палатой парламента - Ред.) с обращением, в котором Токаев анонсировал масштабные реформы, социальные преобразования, борьбу с коррупцией, либерализацию экономики и ускорение темпов ее развития. Власти обозначили постепенный переход к высоким технологиям и "зеленой" экономической модели.
"Это - именно те аспекты, в которых Германия и ЕС нуждаются в стратегических партнерах на международном уровне. Казахстан может стать таким партнером", - уверен глава Восточного комитета.
Представитель германского бизнеса подчеркнул, что стабильность Казахстана имеет большое значение для всего центральноазиатского региона, - в том числе с учетом недавних событий в Афганистане.
Будучи логистическим узлом между ЕС, восточными соседями Евросоюза и Азией, Казахстан "имеет огромное значение" в рамках новой стратегии Брюсселя Global Gateway ("Глобальные ворота"), направленной на развитие инфраструктуры во всем мире - в противовес китайской модели "Один пояс, один путь", отметил Оливер Хермес.
Ранее, 13 января, было объявлено, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала организованный вывод сил из Казахстана.
Протесты в Казахстане, первоначально связанные с ростом цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.
ОДКБ в ответ на запрос казахстанского президента о помощи направила в республику военный контингент под руководством командующего Воздушно-десантными войсками России Андрея Сердюкова. Токаев 11 января объявил в парламенте о завершении "миротворческой миссии" ОДКБ, пообещав, что поэтапный вывод контингента начнется через два дня и займет не более 10 дней. В ходе протестов в Казахстане задержаны около 10 тысяч человек, начато 412 досудебных расследований.
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