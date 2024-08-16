Литва все же будет пропускать ряд авто с номерами Беларуси

Таможня Литвы скорректировала запрет на въезд машин с белорусскими номерами в соответствии с решением Международной комиссии по координации санкций.

Литва с 17 августа разрешила въезд автомобилей с белорусскими номерами, если за рулем - владелец с литовской визой или видом на жительство в этой стране. Обновления опубликованы в пятницу, 16 августа, на сайте таможни Литвы и связаны с решением Международной комиссии по координации санкций.

Ввоз автомобиля не для продажи и в личных целях будет также возможен для граждан государств Евросоюза, проживающих в Беларуси.

Таким образом внесены небольшие корректировки в запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерными знаками от 17 июля. Все остальные владельцы подобных транспортных средств на территории Литвы должны будут перерегистрировать их до 18 января 2025 года.

Исключение сделано только для диптранспорта.

Запрет Эстонии, Латвии и Литвы для снижения обхода санкций

Эстония, Латвия и Литва в июле запретили въезд авто из Беларуси, чтобы снизить риск обхода антивоенных санкций в отношении Москвы и Минска.

Ранее, 11 августа, в пресс-службе белорусского министерства обороны сообщили, что танки одной из механизированных бригад вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной.

Режим санкций ЕС действует в отношении свыше 260 человек

После сфальсифицированных выборов в Беларуси в 2020 году Брюссель принял несколько пакетов санкций в отношении режима Александра Лукашенко и его сторонников. Так, 5 августа Совет Евросоюза одобрил ограничительные меры в отношении 28 человек за участие в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Под рестрикции подпала "группа давних сторонников" Лукашенко. В их числе - гендиректор госагентства БелТА Ирина Акулович, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский и экс-руководитель пресс-службы правителя Беларуси - Дмитрий Жук.

В общей сложности индивидуальные ограничительные меры ЕС распространяются на 261 человека, а также 37 организаций и учреждений в Беларуси.