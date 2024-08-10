В США расширили санкции в отношении Беларуси

Ограничительные меры Вашингтона коснулись 19 физлиц и 14 организаций в Беларуси, рестрикции наложены и на правительственный борт Boeing 767-32K(ER).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело новые санкции по Беларуси - в отношении 19 физлиц и 14 организаций, - а также наложило ограничения на воздушное судно. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Казначействе США.

Меры направлены в адрес причастных к поддержке войны России против Украины путем производства военных материалов, уклонению от санкций и получению доходов в среде олигархов вокруг белорусского правителя Александра Лукашенко.

Рестрикции одобрены на фоне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Рестрикции наложены и на правительственный борт

В перечень включены авиакомпании "Белканто", "РубиСтар" и "Рада". Кроме того, в списке фигурирует самолет Boeing 767-32K(ER), принадлежащий правительству Беларуси и используемый в составе авиафлота Лукашенко.

"Поддержка Лукашенко неоправданной войны России против Украины дорого обходится Беларуси", - констатировали в Вашингтоне. "Лукашенко променял автономию и положение своей страны в международном сообществе на финансовые и политические выгоды для себя и своих приближенных", - добавили там. Меры США укрепляют приверженность Соединенных Штатов привлечению режима Лукашенко к ответственности за его "нападки на белорусское демократическое движение и вопиющую эксплуатацию белорусского народа", - отметили в OFAC.

ЕС, США, Канада и Великобритания солидарны с народом Беларуси

Между тем Европейская служба внешних связей распространила совместное заявление ЕС, США, Канады и Великобритании . Там подчеркнули, что "солидарны с народом Беларуси, который, несмотря на продолжающиеся репрессии со стороны режима Лукашенко, мирно и мужественно добивается демократических перемен, соблюдения прав человека и освобождения всех политических заключенных".

На Западе призвали белорусские власти "немедленно и безоговорочно" освободить почти 1400 политзаключенных, содержащихся в белорусских тюрьмах. Там также пообещали дальнейшие шаги для перекрытия поставок компонентов через Беларусь, используемых в войне РФ против Украины.

Режим санкций ЕС действует в отношении свыше 260 человек

После сфальсифицированных выборов Брюссель принял несколько пакетов санкций против режима и его сторонников. Так, 5 августа Совет Евросоюза одобрил ограничительные меры в отношении 28 человек за участие в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Под рестрикции подпала "группа давних сторонников" Лукашенко. В их числе - гендиректор госагентства БелТА Ирина Акулович, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский и экс-руководитель пресс-службы правителя Беларуси - Дмитрий Жук.

В общей сложности индивидуальные ограничительные меры ЕС распространяются на 261 человека, а также 37 организаций и учреждений в Беларуси.