Литва расследует предоставление гражданства детям Абрамовича

Правительство Литвы расследует обстоятельства, на основании которых двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство. Вильнюс заявил об этом в четверг, 7 декабря, после публикации в СМИ расследования, согласно которому сын и дочь миллиардера имеют гражданство Литвы, что, возможно, помогало их отцу обходить введенные против него международные санкции.

Для оценки обстоятельств, при которых сын Романа Абрамовича Аркадий и дочь Анна получили литовское гражданство, сформирована комиссия министерства внутренних дел. В то же время департаменту миграции поручено проверить, не являются ли гражданами Литвы другие члены семей лиц, подпадающих под санкции Евросоюза.

Закон о гражданстве Литвы предполагается изменить

"Предоставление гражданства не может быть тайной, а литовский паспорт - прикрытием для обхода санкций или иного злоупотребления ими" - заявила глава литовского МВД Агне Билотайте. Она также объявила, что в законодательство республики планируется внести изменения, которые позволят лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности республики. В настоящее время литовские законы не позволяют аннулировать гражданство, полученное в ходе стандартной процедуры. Однако если литовские паспорта были предоставлены Анне и Аркадию Абрамовичам в виде исключения, то их, по словам главы департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, можно было бы отобрать по соображениям национальной безопасности. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что обсудить необходимость поправок к закону о гражданстве необходимо в Сейме.

Абрамович и санкции ЕС

В санкционный список ЕС Роман Абрамович был включен после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, но члены его семьи под санкции не подпали. В январе 2023 года британская газета The Guardian писала , что незадолго до российского вторжения в Украину Абрамович передал часть своих активов детям. В новом расследовании международного консорциума OCCRP и его литовского партнера Siena в рамках проекта "Тайны Кипра" (Cyprus confidential), говорится, что, согласно утечке данных кипрского провайдера корпоративных услуг, двое из детей - сын Аркадий и дочь Анна - имеют литовские паспорта.

Адвокат Романа Абрамовича не ответил на просьбу журналистов о комментарии. О том, что бабушка и дедушка Абрамовича были родом из Литвы, стало известно в 2018 году, но у самого олигарха, по данным миграционных властей, нет литовского гражданства.

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