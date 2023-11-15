ICIJ: Кипрские фирмы помогают олигархам РФ обходить санкции

Власти Кипра с 2014 года помогли в отмыывнии денег почти сотне россиян, которые находятся под санкциями Запада в связи с аннексией Крыма и последующим полномасштабным военным вторжением РФ в Украну. Такие выводы содержатся в расследовании Cyprus Confindencials , обнародованном журалистким объединением ICIJ во вторник, 14 ноября.

В расследовании принимали участие более 270 журналистов из 54 стран и одной территории мира. Чтобы выявить незаконные активы, они проанализирвали утечки из документов для внутреннего пользования, датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, в том числе: финансовых отчетов, заявок на открытие банковских счетов и сообщений электронной почты.

Как работает "кипрская модель"

"Экономическая система острова, известная как "кипрская модель", опирается на раздутый финансовый сектор с одними из самых слабых в Европейском Союзе законов о раскрытии финансовой информации, снисходительный Центральный банк - и цунами в более чем 200 миллиардов долларов российских инвестиций, которые обеспечили олигархам огромное влияние", - констатировали журналисты по итогам этой работы.

Типичным примером "клановости", которая, по их оценке, лежит в основе "кипрской модели", они называют Никоса Анастасиодиса, который занимал пост президента Кипра с 2013 по начало 2023 года. Как выяснили авторы расследования, до вступления в должность президента Анастасиодис основал юридическую компанию, которая осуществляла оффшрные услуги и была очень привлекательна для российских клиентов.

Возможная роль экс-президента Кипра в отмывании денег россиянами

Расследование, проведенное в 2019 году информационным партнером ICIJ - проектом OCCRP, - показало, что в период до прихода Анастасиадиса к власти его юридическая фирма имела партнеров, которые были сотрудниками "подставных компаний, связанные с предполагаемыми масштабными операциями по отмыванию денег, включая сделки, связанные с союзниками Путина", - говорится в расследовании.

Вступив в должность, Анастасиадис оставил фирму двум дочерям и другим партнерам и отправился в Москву, где встретился с Путиным и заключил соглашения, способствующие более тесным экономическим и финансовым связям, напоминают далее авторы.

В ответ на запрос ICIJ фирма, основанная Анастасиадом, подчеркнула: "Мы категорически хотели бы заявить, что ни один из сотрудников нашей юридической фирмы не был замешан в каких-либо правонарушениях. Эти обвинения совершенно необоснованны и лишены оснований".

Реакция правительства Кипра

По данным расследователей, с 2014 года кипрские фирмы действовала в интересах в общей сложности 96 россиян, оказавшихся под западными санкциями после аннексии Крыма и вторжения РФ в Украину. 67 из них - фигуранты списка миллирдеров Forbes 2023 года. Причастной к помощи российским олигархам, в частности, Алексею Мордашову, расследователи считают и кипрское отделение компании PwC.

В общей сложности журналисты из объединения ICIJ обнаружили около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами, попавшими под санкции с 2014 года. Секретные юрисдикции - это страны и территории, которые обеспечивают режим низких налогов и анонимность корпоративных владельцев, поясняют авторы.

В ответ на вопросы ICIJ представитель правительства Кипра заявил, что "с 2013 года Кипр предпринимает настойчивые усилия и сумел стабилизировать свой банковский сектор и стать ведущей юрисдикцией как по борьбе с отмыванием денег, так и по обеспечению соблюдения санкций".

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