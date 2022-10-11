В Гонконге отвергли призыв США арестовать яхту Мордашова

Власти Гонконга заявили, что будут применять только санкции ООН. Западные штрафные меры против РФ за войну в Украине глава Гонконга назвал "не имеющими законных оснований".

Глава администрации Гонконга Джон Ли во вторник, 11 октября, отверг призыв США задержать супер-яхту Nord, принадлежащую, как считается, олигарху Алексею Мордашову, на которого наложены санкции США, Евросоюза и Великобритании в связи с российской агрессией против Украины. Яхта прибыла в порт Гонконга 5 октября.

Как заявил Джон Ли журналистам, Гонконг "будет применять только санкции ООН, это наша система, наше верховенство права". Власти Гонконга также заявили, что не будут применять санкции, введенные в одностороннем порядке правительствами отдельных стран. "Мы не можем делать ничего, что не имеет законных оснований", - сказал Ли.

США: Статус Гонконга как финансового центра может пострадать

Днем ранее представитель Госдепартамента США отметил, что статус Гонконга как международного финансового центра может пострадать, и поставить под сомнение прозрачность бизнес-среды, если его власти позволят отдельным лицам, находящимся под санкциями нескольких юрисдикций, использовать Гонконг в качестве безопасной гавани. В 2020 году США ввели санкции в отношении ряда китайских чиновников, в том числе и против Джона Ли, за подавление демократических протестов в Гонконге.

Мордашову приписывают тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Бизнесмен является одним из основных акционеров металлургического концерна "Северсталь", его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов. Яхта Nord имеет длину в 141,6 метра, 20 кают, плавательный бассейн и две вертолетных площадки. Стоимость судна оценивается в 516 миллионов евро.

В нынешнем году США и европейские страны арестовали более десятка супер-яхт российских олигархов, попавших под санкции из-за войны в Украине, однако некоторым из них удалось вывести суда в такие страны как Турция или Объединенные Арабские Эмираты, где им не грозят западные санкции.

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