Балерину Лиепу намерены лишить литовского гражданства

МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства. Причиной этого стали ее слова о войне в Украине.

Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства. "Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство", - говорится в заявлении министерства в понедельник, 13 ноября.

Ранее Лиепа, имеющая литовское и российское гражданство, в интервью СМИ осудила поведение стран Балтии и поддержала действия России в Украине. "Я не уехала, потому что я патриот, без всякого ерничества это говорю. Я россиянка, православный русский человек и буду со своей страной, что бы она ни испытывала", - заявила балерина в интервью прокремлевскому телеведущему Манучарову для его YouTube-канала.

В ходе интервью Лиепа выразила благодарность президенту РФ Путину и "нашей армии" за то, что "до сих пор еще мы можем строить творческие планы". Она также добавила, что ее "друзья и коллеги оказывают помощь участникам спецоперации".

В свою очередь, департамент миграции Литвы уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Илзе Лиепы о войне в Украине и президенте России.

Лиепа получила гражданство в виде исключения

Илзе Лиепа - дочь артиста советского балета Мариса Лиепы, уроженца Латвии. В 2000 году она в порядке исключения получила литовское гражданство в связи с тем, что более 10 лет танцевала с литовским партнером Пятрасом Скирмантасом. Согласно действующему в Литве закону, "лицо лишается литовского гражданства, приобретенного в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы, если оно публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других стран-членов ЕС или их союзников".

В соответствии с этим положением президент страны Гитанас Науседа ранее лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которая с 1992 года выступала за сборную Литвы и стала ее гражданкой. Комиссия по делам гражданства посчитала, что Дробязко "публично выражает поддержку России", которая "враждебна Литве, странам Евросоюза и их союзникам".

Кроме того, власти Литвы лишили всех государственных литовских наград Дробязко и ее мужа, фигуриста Повиласа Ванагаса. Дробязко и Ванагас участвовали в ледовом шоу Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента РФ Пескова.

Инцидент с Лиепой запустил цепочку событий

Президент Науседа также призвал МВД Литвы пересмотреть список лиц, в порядке исключения получивших литовское гражданство и одновременно являющихся гражданами другой страны, на предмет оценки их соответствия положению Закона о гражданстве. МВД сообщило, что обратилось в департамент госбезопасности с просьбой проверить около 800 иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения.

Что касается лишения гражданства Лиепы, то Гитанас Науседа ожидает соответствующего заявления от министерства и предложений комиссии по гражданству. "Президент примет решение, как только получит заключение комиссии по гражданству", - уточняют в администрации президента Литвы.

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