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Балерину Лиепу намерены лишить литовского гражданства

Роман Сулима
13 ноября 2023 г.

МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства. Причиной этого стали ее слова о войне в Украине.

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Президентский дворец в Вильнюсе
Президентский дворец в ВильнюсеФото: DW/M. Griebeler

Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения российской балерины Илзе Лиепы литовского гражданства. "Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство", - говорится в заявлении министерства в понедельник, 13 ноября.

Ранее Лиепа, имеющая литовское и российское гражданство, в интервью СМИ осудила поведение стран Балтии и поддержала действия России в Украине. "Я не уехала, потому что я патриот, без всякого ерничества это говорю. Я россиянка, православный русский человек и буду со своей страной, что бы она ни испытывала", - заявила балерина в интервью прокремлевскому телеведущему Манучарову для его YouTube-канала.

В ходе интервью Лиепа выразила благодарность президенту РФ Путину и "нашей армии" за то, что "до сих пор еще мы можем строить творческие планы". Она также добавила, что ее "друзья и коллеги оказывают помощь участникам спецоперации".

В свою очередь, департамент миграции Литвы уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Илзе Лиепы о войне в Украине и президенте России.

Лиепа получила гражданство в виде исключения

Илзе Лиепа - дочь артиста советского балета Мариса Лиепы, уроженца Латвии. В 2000 году она в порядке исключения получила литовское гражданство в связи с тем, что более 10 лет танцевала с литовским партнером Пятрасом Скирмантасом. Согласно действующему в Литве закону, "лицо лишается литовского гражданства, приобретенного в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы, если оно публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других стран-членов ЕС или их союзников".

В соответствии с этим положением президент страны Гитанас Науседа ранее лишил литовского гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, которая с 1992 года выступала за сборную Литвы и стала ее гражданкой. Комиссия по делам гражданства посчитала, что Дробязко "публично выражает поддержку России", которая "враждебна Литве, странам Евросоюза и их союзникам".

Кроме того, власти Литвы лишили всех государственных литовских наград Дробязко и ее мужа, фигуриста Повиласа Ванагаса. Дробязко и Ванагас участвовали в ледовом шоу Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента РФ Пескова.

Инцидент с Лиепой запустил цепочку событий

Президент Науседа также призвал МВД Литвы пересмотреть список лиц, в порядке исключения получивших литовское гражданство и одновременно являющихся гражданами другой страны, на предмет оценки их соответствия положению Закона о гражданстве. МВД сообщило, что обратилось в департамент госбезопасности с просьбой проверить около 800 иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения. 

Что касается лишения гражданства Лиепы, то Гитанас Науседа ожидает соответствующего заявления от министерства и предложений комиссии по гражданству. "Президент примет решение, как только получит заключение комиссии по гражданству", - уточняют в администрации президента Литвы.

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