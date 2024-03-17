Лилию Чанышеву увезли из колонии в неизвестном направлении

Алмаз Гатин - муж экс-главы штаба Навального в Уфе - сообщил, что ему неизвестно, где находится его супруга. Приговоренная к 7 годам 6 месяцам Лилия Чанышева отбывала срок в ИК-28 в Березниках.

Экс-руководительница штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева "убыла" из исправительной колонии №28 в городе Березники Пермского края, сообщил в воскресенье, 17 марта, в соцсети X ее супруг Алмаз Гатин. Он подчеркнул, что нынешнее местонахождение Лилии ему на данный момент неизвестно. Как уточнил Гатин, он узнал, что его жена больше не находится в колонии, утром, когда принес ей передачу.

Лилия Чанышева, возглавлявшая штаб Навального в Уфе в период с 2017 по 2021 год, стала первой задержанной по уголовному делу "о создании экстремистского сообщества", которое возбудили в России в отношении Алексея Навального и его сторонников осенью 2021 года. Ее задержали в ноябре 2021 года.

В июне 2023 года Лилия Чанышева была приговорена Кировским районным судом Уфы к 7,5 года лишения свободы в колонии по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан".

Обвинение просит ужесточить приговор

В начале марта 2024 года прокуратура потребовала ужесточить ей приговор до 10 лет колонии. Шестой кассационный суд вернул дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкортостана. Адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко предположил тогда, что ближайшие два месяца его подзащитная будет оставаться в СИЗО Пермского края, а затем Верховный суд Башкортостана удовлетворит требование прокуратуры.

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