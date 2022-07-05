 Лидеры ФРГ и Франции обсудили войну в Украине и энергобезопасность ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Лидеры ФРГ и Франции обсудили войну в Украине и энергобезопасность ЕС

Беседа канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже касалась в том числе энергетической независимости Европы, проблем обороны, а также стратегических ресурсов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в марте 2022 года

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (фото из архива)

Война в Украине, а также дальнейшие меры поддержки подвергшейся российскому нападению страны стали важными темами беседы между канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи лидеров двух европейских стран в Париже в понедельник, 4 июля.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, в разговоре Шольца и Макрона были затронуты в том числе меры на пути к достижению энергетической независимости Европы, проблемы обороны и стратегических ресурсов. Кроме того, политики обсудили организацию следующей встречи совета министров ФРГ и Франции.

"Большое спасибо за приглашение, дорогой Эмманюэль Макрон", - написал канцлер ФРГ на французском языке в своем микроблоге в Twitter. "Будь то встреча G7 в Эльмау, саммит НАТО или Париж - хорошо, что мы продолжаем обмениваться мнениями на многие важные темы современности", - добавил он.

Нынешняя встреча Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца в Париже - второе официальное мероприятие такого рода во французской столице со времени вступления Олафа Шольца в должность канцлера ФРГ в декабре 2021 года.

Смотрите также:

  • Олаф Шольц порой складывает руки точно так же, как и Меркель.

    Лица Германии-2022: топ-10

    Олаф Шольц: на смену Меркель

    После перерыва в 16 лет социал-демократ снова занял пост канцлера ФРГ. Олаф Шольц, до недавнего времени работавший министром финансов в кабинете Ангелы Меркель, стал четвертым с 1949 года канцлером от СДПГ. Бывший мэр Гамбурга и юрист по образованию обещает преемственность в политике, а руки складывает порой точно так же, как и его предшественница.

  • Анналена Бербок и Роберт Хабек

    Лица Германии-2022: топ-10

    Анналена и Роберт: команда "зеленых"

    Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) - новички в правительстве ФРГ. Кандидат от "зеленых" на пост канцлера стала новым главой МИД - на ней лежит особая ответственность в связи с предстоящим председательством ФРГ в G7. Хабек, который с 2012 по 2018 год был министром окружающей среды, стал вице-канцлером и возглавил министерство экологии.

  • Франциска Гиффай, фото 2019 г.

    Лица Германии-2022: топ-10

    Франциска Гиффай собирается наводить порядок в Берлине

    Франциска Гиффай (Franziska Giffey) - уже не новое лицо среди политиков федерального уровня. В прошлом министр по делам семьи и бургомистр берлинского района Нойкёльн, она, представляя СДПГ, осенью 2021-го выиграла выборы в земельный парламент Берлина. 43-летняя уроженка ГДР заняла пост правящего бургомистра столицы Германии.

  • Угур Шахин и Озлем Тюречи

    Лица Германии-2022: топ-10

    Угур и Озлем: основатели BioNTech

    Они сделали мир лучше: Угур Шахин и Озлем Тюречи, выходцы из семей турецких мигрантов в Германии, познакомились в 2000 году в клинике Саарского университета, а после создали компанию BioNTech. Опираясь на десятилетние наработки в области индивидуализированной иммунотерапии от рака, они разработали вакцину против коронавируса. Их следующая цель: вакцина против онкологических заболеваний.

  • Джем Оздемир

    Лица Германии-2022: топ-10

    Джем Оздемир: неожиданная должность - министр сельского хозяйства

    Впервые в федеральном правительстве появился министр с миграционным бэкграундом: Джем Оздемир. Сын турецкого гастарбайтера, он родился уже в ФРГ и считает себя коренным жителем Германии. В течение десяти лет социальный педагог Оздемир был сопредседателем партии "зеленых". Но в кабинете министров он будет заниматься не интеграцией, как можно было бы предположить, а сельским хозяйством.

  • Александр Зверев

    Лица Германии-2022: топ-10

    Александр Зверев: звезда тенниса из Гамбурга

    В свой первый финал турнира Большого шлема Александр Зверев вышел в 2020 году на Открытом чемпионате США. В 2021 году он завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Звезда тенниса родился в Гамбурге в 1997 году, происходит из русской спортивной семьи: отец Александр играл в Кубке Дэвиса, мать Ирина занимала 380-е место в мире.

  • Зое Виз

    Лица Германии-2022: топ-10

    Зое Виз: соул-дива Германии

    Ее балладу Control просмотрели на YouTube почти 55 миллионов раз. Слава пришла к 19-летней певице Зое Виз из Гамбурга в 2021 году. Она стала первой немецкой певицей, выступившей на церемонии American Music Awards, и первым немецким лицом американской рекламной кампании Apple Music. Весной 2022 года с выступлений в Англии она начнет свое первое крупное турне.

  • Луиза Нойбауэр

    Лица Германии-2022: топ-10

    Луиза Нойбауэр: по примеру Греты Тунберг

    Ее считают немецкой Гретой Тунберг. Луиза Нойбауэр родилась в Гамбурге в 1996 году. С 2019 года она является одним из лидеров движения Fridays for Future в Германии. С 2016 года активистка выступает за глобальную справедливость и защиту климата. В 2020 году она подала жалобу в Конституционный суд на климатическую политику Германии и добилась успеха.

  • Маттиас Маурер

    Лица Германии-2022: топ-10

    Маттиас Маурер: человек высоко летающий

    Астронавт Маттиас Маурер - двенадцатый немец, совершивший полет в космос. Родившийся в 1970 году астронавт ЕКА - материаловед по образованию. 11 ноября 2021 года он отправился на МКС. Его первый космический полет должен продлиться шесть месяцев.

  • Ханси Флик

    Лица Германии-2022: топ-10

    Ханси Флик: тренер ЧМ

    В 2014 году он участвовал в победе на ЧМ в Бразилии, будучи помощником тренера бундестим Йоахима Лёва. В августе 2021 года Ханс-Дитер "Ханси" Флик сам стал наставником сборной и надеется вернуть Германии титул чемпиона на первенстве в Катаре. Ранее Флик был главным тренером "Баварии" и стал первым наставником команды, выигравшим 22 из своих первых 25 соревновательных матчей.

    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


Смотреть видео 61:11

Саммит G7: что Шольц и Макрон сказали о Путине и что с новыми санкциями Запада против России (28.06.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия без российского газа: что будет с немцами следующей зимой (30.06.2022)  

Макрон призывает не унижать Россию - в Киеве возмущены и не считают звонки Путина дипломатией (14.06.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина?  

131-й день войны России против Украины: главные события  

Шольц призвал жителей Германии быть готовыми к затяжной инфляции  