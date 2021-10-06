Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС

Глава Христианско-демократического союза (ХДС), уступившего социал-демократам на парламентских выборах в Германии, Армин Лашет (Armin Laschet) объявил о перестройке руководства партии. "Мы быстро осуществим кадровое обновление ХДС - от председателя до президиума и федерального руководства", - заявил Лашет в четверг, 7 октября, в Берлине.
По словам Лашета, сказанным во время одного из внутрипартийных заседаний, обновление и руководства, и самой партии произойдет независимо от статуса ХДС в ближайшие четыре года - партия может как уйти в оппозицию, так и войти в коалиционное правительство. В случае если христианские партии ХДС и ХСС возглавят правительство, на что шансы у них пока не потеряны, Лашет готов отказаться от поста федерального канцлера. "Большой проект "Ямайка" не должен рушиться из-за одной личности", - заявил он, имея в виду возможную коалицию с участием ХДС/ХСС, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).
Между тем "зеленые" и свободные демократы уже начали зондирующие переговоры о возможном формировании коалиции под руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Если эти переговоры завершатся успехом, канцлером ФРГ станет социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). В то же время глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) заметил, что коалиция свободных демократов с христианскими партиями и "зелеными" по-прежнему остается "жизнеспособным вариантом".
Парламентские выборы в Германии 2021 года
26 сентября в Германии состоялись выборы в парламент страны. Избиратели ФРГ выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. В голосовании приняли участие 76,6% избирателей. Больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Второе место с 24,1% голосов занял блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На третьей и четвертой позициях - "Союз-90"/"Зеленые" с 14,8% и Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов.
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Автор: Максим Нелюбин