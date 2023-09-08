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Левые активисты взяли ответственность за поджог в Гамбурге

Даниил Сотников
8 сентября 2023 г.

По словам активистов, они подожгли железнодорожные пути, чтобы остановить "транспортировку сырья, добытого в ходе неоколониальной эксплуатации". Министр транспорта назвал атаку формой терроризма.

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Вокзал Гамбурга
Вокзал ГамбургаФото: picture alliance / pressefoto_korb

После предполагаемого поджога железнодорожных путей в Гамбурге на сайте левого толка Indymedia появилось анонимное письмо, авторы которого взяли на себя ответственность за атаку, пишет агентство dpa в пятницу, 8 сентября.

"В ночь на 7 сентября мы устроили диверсии на артериях капиталистической инфраструктуры в Гамбурге", - заявили авторы письма. По их словам, атака якобы была направлена только против систем грузовых перевозок, которые не используются пассажирскими поездами

"Несколько литров бензина в кабельных шахтах на рельсах должны привести к долговременным сбоям или ограничениям в транспортировке сырья, добытого в ходе неоколониальной эксплуатации и разрушительного экстрактивизма", - заявили авторы письма.

Министр транспорта назвал атаку формой терроризма

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) призвал к расследованию атаки. "Такие нападения являются формой терроризма", - сказал он. "Мы можем только сказать, что нам повезло, что никто не пострадал", - подчеркнул министр.

"Нам известно о письме-признании, и оно, конечно, будет включено в расследование или уже является его частью", - заявили в полиции Гамбурга, добавив, что пока не подтвердили подлинность документа.

Глава службы безопасности Deutsche Bahn Ханс-Хильмар Ришке (Hans-Hilmar Rischke) осудил нападение на инфраструктуру. "Люди, которые хотят путешествовать с нами - одним из самых экологически чистых видов транспорта - сильно страдают от отмены и задержки поездов и не добираются до места назначения. Мы находимся в тесном контакте с органами безопасности и надеемся, что поиски быстро увенчаются успехом", - сказал он.

Ремонт железнодорожных путей продлится несколько дней

Пожары в трех местах железной дороги в Гамбурге произошли в ночь на 8 сентября. Следствие считает, что причиной стал поджог. Возгорания были обнаружены между 2.30 и 3.40 ночи. В результате пожара было серьезно нарушено пассажирское сообщение между Берлином и Гамбургом. В течение дня были отменены множество поездов дальнего следования между двумя городами.

Полное восстановление железнодорожного сообщения возможно не раньше субботы, 9 сентября, пишет dpa.

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