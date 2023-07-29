Следствие: Сбой движения поездов в ФРГ вызван не диверсией

Повреждение кабеля, из-за которого в октябре 2022 года на севере Германии на несколько часов было нарушено движение поездов, объясняется не политическими мотивами злоумышленников, а желанием украсть содержащуюся в проводке медь. Как сообщили в пятницу, 28 июля, новостная передача Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD и медиакомпания SWR, к такому выводу по итогам полугодового расследования пришли эксперты Федеральной полиции Германии, Федерального ведомства по уголовным делам и Федеральной прокуратуры ФРГ.

Сообщение Deutsche Bahn о случае диверсии

О случае диверсии 8 октября 2022 года заявил концерн Deutsche Bahn. В этот день неизвестные перерезали кабель под городом Герне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и в районе Берлина Каров. В результате была нарушена работа коммуникационной системы GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail), которая используется для коммуникации между центрами управления, контролирующими движение составов, и поездами.

Наблюдатели высказывали тогда версию, что инцидент может быть связан с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Некоторые полагали также, что кто-то попытался таким образом помешать сторонникам правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" приехать на намеченную на тот день демонстрацию в Берлине.

Однако, по информации журналистов, в итоге выяснилось, что злоумышленники не преследовали политических целей: они лишь хотели продать на черном рынке медь, использующуюся при производстве кабелей. Похожие инциденты случаются на железной дороге и крупных стройках в Германии регулярно. Теперь, по данным ARD и SWR, федеральная прокуратура готовит документы по этому делу для передачи местным прокуратурам.

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