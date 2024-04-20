Лев Пономарев призвал к поставкам тяжелых вооружений Киеву

Чтобы не допустить победы России в войне против Украины, Западу следует поставить Киеву тяжелые вооружения, самолеты и дальнобойные ракеты. Такое мнение выразил российский правозащитник Лев Пономарев на ежегодном съезде Международного общества прав человека (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, МОПЧ) в Бонне в субботу, 20 апреля.

Единственная возможность приблизить окончание войны состоит в поддержке Украины, заявил сооснователь Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". По словам Пономарева, военные успехи ВС РФ укрепляют режим Путина и делают его только более жестоким и более опасным.

Правозащитник напомнил о более 700 политзаключенных в сегодняшней России, добавив, что, скорее всего, число людей, подвергающихся в стране преследованиям по политическим мотивам, еще выше, поскольку каждый месяц российские власти, по его данным, возбуждают десятки подобных дел. По словам Пономарева, в сегодняшней России он наблюдает "возвращение к методам сталинского давления" и временам, когда внесудебные приговоры выносили "тройки", состоящие из членов НКВД.

О правозащитнике Льве Пономареве

В декабре 2020 года российские власти присвоили правозащитнику статус физического лица, выполняющего функции "СМИ-иноагента". В 2022 году "Международный Мемориал" стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В декабре 2021 года Верховный суд РФ также принял решение о ликвидации "Международного Мемориала". В феврале 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу правозащитников на решение, принятое в первой инстанции, а также отказалась исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приостановить рассмотрение этого дела до вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе на закон об "иноагентах".

Сегодня Лев Пономарев живет в эмиграции в Париже, где возглавляет Институт Андрея Сахарова. На сайте Института указано, что одной из его первых практических целей должно стать "содействие скорейшему прекращению войны, снижению ядерной угрозы, объединению здоровых сил российского общества и строительству устойчивой демократии в России".