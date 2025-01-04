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Ленобласть подверглась самой масштабной атаке с начала войны

Алексей Волошинов
4 января 2025 г.

Ленинградская область подверглась самому интенсивному налету беспилотников со стороны Украины с начала войны. Власти рассказали о четырех уничтоженных БПЛА.

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Украинский беспилотник Poseidon H10 (фото из архива)
Украинский беспилотник Poseidon H10 (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Ленинградская область подверглась самому масштабному налету украинских беспилотников с начала войны в Украине, сообщили местные власти в субботу, 4 января.

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в ночь на 4 января силам ПВО удалось уничтожить четыре дрона ВСУ. На фоне обстрела в петербургском аэропорту Пулково дважды вводился план "Ковер"; многие рейсы были задержаны на прилет и вылет.

За ночь и утро над Россией сбили 26 беспилотников

Рано утром 4 января Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. Позднее в Telegram-канале министерства появилось сообщение о сбитии еще 10 дронов в небе над Ленинградской, Псковской, Курской и Воронежской областями.

Кроме того, в Минобороны сообщили о сбитии 8 ракет ATACMS, якобы запущенных по территории России. Украинская сторона удары с использованием ATACMS на момент написания новости не подтверждала.

Атака БПЛА на Санкт-Петербург в октябре

В середине октября 2024 года приблизительно в 300 домах в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга пропало электричество из-за аварии на подстанции, которая произошла после сбития над городом беспилотника. Кроме того, издание "Фонтанка" писало, что местные жители слышали "три хлопка" перед отключением света в домах.

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