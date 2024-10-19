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300 домов в Санкт-Петербурге обесточены после сбития БПЛА

Алексей Волошинов
19 октября 2024 г.

Примерно в 300 домах в Приморском районе Санкт-Петербурга пропало электричество. До этого над городом заметили БПЛА, а местные жители слышали взрывы, пишет "Фонтанка".

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Санкт-Петербург (фото из архива)
Санкт-Петербург (фото из архива)Фото: GES-Sportfoto/picture alliance

Приблизительно в 300 домах в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга пропало электричество. Об этом в субботу, 19 октября, сообщило местное издание "Фонтанка".

В тексте "Фонтанки" говорится, что причиной массового отключения электричества на северо-западе города стала авария на подстанции. Позднее журналисты со ссылкой на экстренные службы написали, что ранее в тот же день над городом был сбит беспилотник. Кроме того, в заметке уточняется, что местные жители слышали "три хлопка" перед отключением света в домах.

В пресс-службе Смольного "Фонтанке" сообщили, что полное восстановление электроснабжения в затронутых аварией районах займет порядка десяти часов. "В первую очередь энергетики сосредоточились на городских объектах водоснабжения и теплоснабжения. Работу внутридомовых систем поэтапно восстанавливают совместно с жилищными организациями", - говорится в тексте.

Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА в ночь на 19 октября

По данным министерства обороны России, в период с полуночи до 6 часов утра по московскому времени армией РФ были уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотников. Два - над Ростовской областью, один над Белгородской, а еще тринадцать - над Брянской.

Утром 19 октября в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что под Брянском один из дронов попал в завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производит, в частности, полупроводники. Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщил о "пожаре в нежилом помещении" в результате детонации БПЛА.

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