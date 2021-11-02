Лекарство от ковида "Паксловид": насколько эффективен новый препарат от Pfizer? (23.11.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Исследователи из США разработали таблетку, которая может изменить ход борьбы с Ковидом. Препарат под названием "Паксловид" должен снизить уровень госпитализации и смертности почти на 90 процентов.
В числе прочих послание адресовано лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Врачи предложили противникам вакцинации посетить "красные зоны" больниц, чтобы оценить масштабы эпидемии.
Члены консультируемой министерством здравоохранения группы экспертов, которых цитирует издание Haaretz, пришли к выводу, что "преимущества вакцины намного перевешивают ее риски".
Росздравнадзор разрешил фармацевтической компании Pfizer протестировать в РФ лекарство в капсулах Paxlovid. По данным компании, препарат снижает риск госпитализации или смерти больного ковидом на 89 процентов.
Коронавирус захлестнул Германию с небывалой силой. Сбить волну пока не удается. На горизонте - новый локдаун и обязательная вакцинация?
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия