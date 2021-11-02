 Лекарство от ковида ″Паксловид″: насколько эффективен новый препарат от Pfizer? (23.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.11.2021

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Лекарство от ковида "Паксловид": насколько эффективен новый препарат от Pfizer? (23.11.2021)

Исследователи из США разработали таблетку, которая может изменить ход борьбы с Ковидом. Препарат под названием "Паксловид" должен снизить уровень госпитализации и смертности почти на 90 процентов.

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