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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют ЧавушоглуФото: Adem Altan/AFP
ПолитикаТурция

Лавров в Турции не исключил переговоров по Украине

Екатерина Венкина
56 мин. назад

Глава МИД России встретился в Анкаре с турецким коллегой. Лавров коснулся продления Черноморской зерновой инициативы и возможности переговоров с Блинкеном.

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Переговоры для достижения мира в Украине могут вестись только с учетом необходимости обсуждения того, "на каких принципах будет основываться новый миропорядок". Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Он выступил в пятницу, 7 апреля, на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. "Переговоры эти могут быть только на основе <…> российских законных озабоченностей", - считает Лавров.

О возможности встречи Лаврова и Блинкена

Отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, Лавров заявил, что Россия никогда не отказывается от "серьезных предложений" о диалоге.

Ранее, 2 апреля, Блинкен в телефонной беседе с Лавровым призвал освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и "несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана".

Продление Черноморской зерновой инициативы

Российский министр также затронул продление Черноморской зерновой инициативы. По мнению Москвы, российская часть этого пакета "вообще не выполняется". То, что в Москве 18 марта "предложили продлить эту сделку только на 60 дней", Лавров назвал "небольшим обострением". "Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", - заявил глава МИД РФ.

Глава МИД Турции: Анкара продолжит продвигать переговоры по Украине

В свою очередь Турция выразила обеспокоенность тем, что интенсивность военных действий России против Украины может вырасти весной. Анкара продолжит усилия по продвижению переговоров, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, министр подчеркнул, что Турция привержена продлению соглашения, обеспечивающего безопасный вывоз зерна и других товаров из украинских портов. "Мы придаем большое значение продолжению действия соглашения… не только для экспорта зерна и удобрений из России и Украины, но и для прекращения мирового продовольственного кризиса", - приводит слова Чавушоглу агентство Reuters. "Мы также согласны с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Необходимо решить вопросы для дальнейшего продления зерновой сделки", - сказал он.

Условия зерновой сделки

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта сообщил, что сделка продлена на 120 дней.

Россия рассмотрит возможность продления сделки через 60 дней лишь при "ощутимом прогрессе" в исполнении российской части, говорилось при этом в копии письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

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