Лавров обвинил Запад в полномасштабной агрессии РФ в Украине

ЕС и США занялись "русским вопросом", так же как Гитлер пытался решить "еврейский вопрос", заявил глава МИД РФ Лавров. По его словам, Запад добивается стратегического поражения России в войне против Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в среду, 18 января, на пресс-конференции по итогам 2022 года в среду, назвал Запад в целом и США в частности виновными в войне в Украине. Широкомасштабное российское вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина, по словам Лаврова, стало ответом на гибридную войну, развязанную Западом против России. А цели российской агрессии, которую российский министр продолжает называть "СВО", определяются коренными интересами Москвы, утверждает он.

Поддержку Украины Евросоюзом и США в борьбе с российской агрессией Лавров фактически сравнил с Холокостом. По его словам, если Гитлер в средине прошлого века пытался решить "еврейский вопрос", то сейчас американские и европейские политики занялись "русским вопросом", рассуждая о стратегическом поражении России в войне против Украины и о "деколонизации".

Примечательно, что глава МИД России уже не первый раз, атакуя Запад, делает странные сравнения с Гитлером и евреями. В мае прошлого года Путин извинился перед властями Израиля после того, как Лавров в одном из выступлений заявил, что у Гитлера была "еврейская кровь".

Лавров: Санкциями США пытаются сохранить доминирование

По убеждению министра иностранных дел РФ, "Запад использует Украину для разрушения системы безопасности, которая существовала в Евроатлантике долгие годы, и которая зиждилась на принципах консенсуса, неделимости безопасности, решения всех вопросов через диалог и сотрудничество". Поэтому, как утверждает Лавров, "говорить с Западом только по Украине - бессмысленно".

В то же время, по мнению российского министра, договариваться с Украиной тоже нет смысла, поскольку Запад, говоря, что ни слова об Украине без Украины, "на самом деле все решает за Украину, они же запретили Зеленскому договориться в конце марта прошлого года, когда такая договоренность уже была готова". А теперь, утверждает Лавров, "не может быть речи о переговорах с Зеленским, потому что он на законодательном уровне запретил переговоры с Россией".

Санкции, которые Евросоюз и США ввели против России за нападение на Украину, "декларируются на то, чтобы народ России совершил революцию, никто скрывать этого не собирается", заявил Лавров. По его мнению, этими санкциямиСША пытаются "сохранить доминирование" и "остановить формирование многополярного мира, которое происходит естественным путем".

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