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Латвийские пограничники (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov
ПолитикаЛатвия

Латвия вводит режим ЧС в пограничных с Россией районах

Сергей Ромашенко
4 мин. назад

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации принято на фоне мобилизации в России в ее войне против Украины. В Латвии опасаются резкого усиления притока россиян из числа уклонистов от мобилизации.

https://www.dw.com/ru/latvia-vvodit-rezim-cs-v-pogranicnyh-s-rossiej-rajonah/a-63261461

Правительство Латвии на фоне объявленной в России "частичной мобилизации" в войне против Украины вводит режим чрезвычайной ситуации в приграничных с РФ районах. Чрезвычайные меры вступают в силу со среды, 28 сентября, сроком на три месяца, сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте правительства в Риге 27 сентября.

Как следует из документа, режим ЧС вводится на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. В сообщении отмечается, что на данный момент ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и строго контролируемая, однако существует риск резкого усилия притока россиян.

"Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов в короткий срок может увеличиться, поэтому, чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы - государственную полицию, службу государственной безопасности и национальные вооруженные силы, - необходимо объявить чрезвычайное положение на границе. Нам надо принять меры предосторожности заранее, не дожидаясь обострения ситуации", - пояснил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс.

Новые критерии допуска в Латвию

В правительстве подчеркнули, что в Латвию будут пускать лишь тех россиян, которые соответствуют новым критериям, вступившим в силу 19 сентября. "С 19 сентября по настоящее время во въезде отказано 57 гражданам России. Ни один гражданин России не может пересечь границу Латвии в качестве туриста. Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательную проверку всех лиц. Также пограничники усиленно патрулируют, чтобы не допустить незаконного пересечения "зеленой" границы", - говорится в сообщении.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз между Россией и ЕС. Это сделало получение виз более длительным, сложным и затратным. Было также решено, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.

После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились скоординированно ввести ограничения на въезд граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны лишь для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. На фоне мобилизации в РФ Латвия уже заявила, что не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам.

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