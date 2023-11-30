Курильщики в Германии работают меньше

Почти каждый четвертый житель Германии старше 18 лет курит. Сколько часов рабочего времени курильщики тратят на свою привычку? Результаты нового опроса.

По данным министерства здравоохранения, в Германии курят в общей сложности 23,8 процента женщин и мужчин в возрасте от 18 лет и старше. Почти каждый четвертый в этой группе населения. При этом общая тенденция такова: число курильщиковснижается примерно с 1980-х годов. Однако после коронавирусной пандемии выяснилось, что выросла доля курильщиков молодых людей: курит примерно каждый третий подросток старше 14 лет.

Это данные нового опроса института исследования рынка и общественного мнения YouGov со штаб-квартирой в Кельне. Авторы исследования, базирующегося на анонимном опросе 1000 курильщиков в Германии, выяснили, что каждый из тех, кто делает перекуры, в общей сложности работает на две недели в году меньше, чем сотрудники, которые не курят.

По подсчетам специалистов, на курение тратится более двух полных часов рабочего времени в неделю. Это 25 минут в день. И 92 часа в год! И это - с вычетом установленного законом минимального отпуска в четыре недели и десяти праздничных дней.

Курильщики делают от трех до десяти перекуров в день

Каждый, кто работает более шести часов в день, имеет право на 30-минутный перерыв. Если сотрудник работает больше девяти часов, то к этому добавляются еще 15 минут. "69 процентов опрошенных заявили, что делают дополнительные перерывы для курения в рабочее время, но при этом нигде их не отмечают", - цитирует руководителя отдела внешних связей Маркуса Линдблада (Markus Lindblad) шведского производителя заменителей табака Haypp Group, по заказу которого и было выполнено исследование, немецкий таблоид Bild.

18 процентов из 1000 опрошенных курильщиков заявили, что покидают свои рабочие места три или четыре раза в день для перекуров. 16 процентов выходят покурить пять раз в день. А каждый десятый опрошенный - в два раза чаще. При этом продолжительность перекуров у почти половины опрошенных составляет пять минут. Таким образом, нетрудно подсчитать, что сотрудники, которые тратят на перекур чуть более пяти минут по пять раз во время рабочего дня, за неделю набирает чуть более двух дополнительных часов перерыва.

"Разумеется, это не относится к 27 процентам респондентов, которым приходится фиксировать время, которое они отводят для курения, и к четырем процентам людей, которые работают на себя", - уточняет Маркус Линдблад.

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