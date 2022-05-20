Вредные привычки: что ученые узнали о курильщиках

Курение - одна из разрушающих здоровье привычек, от которых жители Земли до сих пор не могут избавиться. Сейчас в мире 1,3 миллиарда курильщиков - мужчин почти в пять раз больше, чем женщин. Большинство употребляют сигареты, 200 миллионов - другие табачные изделия. Потребление табака остается глобальной эпидемией, отмечают авторы исследования "Tobacco Atlas", которое опубликовали в мае ученые из Иллинойсского университета в Чикаго совместно с организацией в сфере общественного здравоохранения Vital Strategies.

Больше курильщиков в развивающихся странах и среди молодежи

По данным этой организации, ежегодно в мире выкуривается около 5 триллионов сигарет, а потребление табака только в 2019 году стало причиной 8,7 миллиона смертей, более миллиона человек умерли от пассивного курения. Однако есть и положительная тенденция. В 2007 году доля курильщиков составляла 23 процента, в 2019 - уже менее 20. Прежде всего прогресс заметен в состоятельных индустриально развитых странах - благодаря ограничительным мерам. Выше всего потребление табака в Северной Македонии, Беларуси и Болгарии - около 2400-2500 сигарет на человека в год. Для сравнения россиянин в среднем выкуривает 1900 сигарет в год, как и житель Китая.

С другой стороны, табачная индустрия использует новую тактику. Она все сильнее концентрируется на более бедных странах со слабым регулированием в этой сфере и делает ставку на людей молодого возраста. Ученые выявили, что в 63 из 135 стран потребление табака среди молодежи возросло. Более 50 миллионов потребителей сигарет и других табачных изделий - 13-15-летние. Выше всего их число в Болгарии, Румынии, Словакии и Хорватии, где курением злоупотребляют треть подростков.

"Tabacco Atlas": Беларусь в числе лидеров по потреблению сигарет

Изменилась и маркетинговая стратегия. Реклама больше не фокусируется на отдельных брендах и продуктах, а скорее прославляет привычку курить как нечто гламурное и желанное. Маркетинг также стал более скрытым и ухищренным, - табачная продукция всплывает в фильмах, ее демонстрируют инфлюенсеры в соцсетях.

А как с курением в Германии?

Согласно статистике, в Германии курит каждая четвертая женщина и каждый третий мужчина старше 18 лет. В общей сложности в 2021 году немцы потратили на табачную продукцию почти 30 миллиардов евро. В новом ежегодном отчете о ситуации с табачной и алкогольной зависимостью в Германии "Jahrbuch Sucht - 2022" отмечается, что жители страны в 2021 году потребили 71,8 миллиарда сигарет - что почти на три процента меньше, чем за год до этого. То есть в среднем немцы выкурили 863 сигареты на человека - это самый низкий показатель со времен воссоединения Германии. Сократилось и число потребленных самокруток.

Зато альтернативные табачные изделия, как электронные сигареты или нагреватели табака, наоборот, стали более распространенными. Потребление трубочного табака возросло на 40 процентов - до 8400 тонн. Авторы доклада из Немецкого центра по борьбе с наркоманией (DHS) объясняют это популярностью специального табака для кальяна, который курят в основном подростки и молодые люди. При этом потребление классического табака в этой возрастной группе продолжает сокращаться. Если еще два десятилетия назад курили почти треть немецких подростков, то в 2018 году (последние данные) их число снизилось до 7 процентов.

Как немцы борются с курением

C 1991 года в Германии был принят ряд законодательных мер по борьбе с курением. Так, был поднят возрастной порог: табачные изделия теперь можно приобрести с 18 лет. Производители обязаны размещать на упаковках сигарет предупредительные надписи и изображения органов курильщиков. Также было решено поднять налог на табачную продукцию. В этом году пачка сигарет подорожала в среднем на 10 центов, дальше цена будет еще выше - сначала на 10 центов, а затем на 15 центов, и так до 2026 года. Сейчас за пачку сигарет немцы в среднем платят чуть больше семи евро. Также больше стал стоить табак для кальяна и нагревателей, а с июля подорожают жидкости для электронных сигарет.

В общественных местах курение (включая электронные сигареты) разрешено только в специально отведенных зонах. Кстати, на вокзале тому, кто выкинет пустую упаковку сигарет не в мусорный бак, грозит штраф в 40 евро. C 2007 в Германии запрещена реклама табака в печатных СМИ и интернете. С прошлого года рекламу больше нельзя показывать в кинотеатрах перед фильмами для детей младше 18 лет. Кроме того, производителям табачных изделий запрещается раздавать бесплатные образцы, например, на фестивалях, концертах или в пешеходной зоне. Запрет рекламных плакатов на остановках и тумбах для афиш для сигарет действует с этого года, затем его введут для нагревателей табака и вейпов. В будущем наружною рекламу смогут размещать в своих витринах только специализированные магазины по продаже табака.

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