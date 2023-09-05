Четырехдневная рабочая неделя: ФРГ готовится к эксперименту

В Германии стартует масштабный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В нем примут участие 50 компаний. Подача заявок началась 1 сентября, а пилотный проект стартует в феврале 2024 года.

Работать на один день меньше, а получать столько же - именно такую модель будут испытавать на себе сотрудники полусотни компаний, решивших принять участие в тестовом проекте четырехдневной рабочей недели. После регистрации и этапа планирования, который предусматривает индивидуальную подготовку участников, с февраля по август 2024 года будет проведено реальное тестирование рабочей модели. Затем состоится научная оценка результатов, итоги которых планируется подвести к октябрю следующего года. Об этом сообщает информационное агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на координатора пилотного проекта в Германии, берлинскую консалтинговую компанию Intraprenör. Научное сопровождение и оценку исследования будет проводить Мюнстерский университет.

Цель проекта

В настоящее время обсуждаются три концепции. Первая: работа 4 дня в неделю с сокращением общего недельного рабочего времени и меньшей зарплатой. Вторая: четырехдневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью рабочего времени и полной заработной платой. И последний вариант - это четырехдневная работа с сохранением предусмотренного законом еженедельного рабочего времени и полной заработной платой.

Пилотный проект поддерживает глобальная инициатива "Четырехдневная неделя" (4 Day Week Global) из Новой Зеландии, которая уже проводила аналогичные исследования, в том числе, в Южной Африке, Австралии, Португалии, а также в 2022 году в Великобритании.

Выбранная для тестирования в Германии модель будет работать по принципу 100-80-100, то есть 100 процентов зарплаты при 80 процентах рабочего времени и 100 процентах производительности. "Цель - сократить количество рабочих часов при сохранении прежней зарплаты", - пояснил агентству RND Ян Бюрен (Jan Bühren) из консалтинговой компании Intraprenör. В то же время отмечается, что вводить единую модель для всех участников теста не планируется - компании смогут принять индивидуальные решения по внедрению сокращенной рабочей недели.

Например, в рамках пилотного испытания в Великобритании большинство компаний решили сделать рабочую неделю с понедельника по четверг. При этом, как показали результаты, сокращение недельного рабочего времени не привело к снижению производительности труда и уменьшению оборота, наоборот, во время тестового испытания оборот участвовавших в проекте компаний увеличился в среднем на 1,4 процента. А работники в целом были более довольны своей жизнью, четверо из десяти сказали, что испытывали меньше стресса. Кроме того работники гораздо реже брали больничные. Из 10 фирм, которые тестировали модель, 9 решили применять ее и далее.

Крупномасштабный проект после долгих дискуссий

Несмотря на то, что четырехдневная неделя интенсивно обсуждается в Германии уже давно, а некоторые компании ее уже даже опробовали, до сих пор не проводилось межотраслевых, научно скоординированных исследований альтернативных моделей рабочего времени. "Мы надеемся, что пилотное исследование позволит развить дискуссию. Мы создаем для этого базу", - пояснил Ян Бюрен в беседе с RND.

Для анализа положительных и отрицательных эффектов модели для компаний и сотрудников создан консультативный совет, в который вошли представители профсоюза IG Metall, Немецкой конфедерации квалифицированных ремесел и объединения работодателей BDA. В центре его внимания - здоровье работников и их пожелания относительно продолжительности рабочего дня.

Первые результаты немецкого пилотного проекта ожидаются в мае 2024 года, а публикация итогового отчета запланирована на октябрь. Проект финансируется самими компаниями, размер взносов зависит от ее размера. Государственное финансирование, как в пилотных проектах в Исландии и Испании, в Германии пока не планируется.

Хотят ли изменений сами работники?

81 процент работников, занятых полный рабочий день, хотели бы четырехдневную неделю с соответствующим сокращением рабочего времени. Таковы результаты опроса, проведенного Институтом экономических и социальных исследований (WSI), в котором приняли участие более 2500 человек с полной занятостью разного пола, возраста и уровня образования. При этом 73 процента опрошенных настаивают на неизменной зарплате, несмотря на желаемое сокращение рабочего времени. Лишь 8 процентов респондентов согласились бы на четырехдневную неделю, даже если бы это означало снижение зарплаты. 17 процентов респондентов в принципе отвергают альтернативную модель рабочего времени. А 2 процента опрошенных уже работают по такой схеме.

Аргументы "за"

Среди сторонников четырехдневной рабочей недели основной причиной "за" является увеличение количества свободного времени: 97 процентов хотят иметь больше времени для себя. 89 процентов хотят больше времени проводить с семьей. 87 процентов хотят посвятить себя хобби, спорту или социальным проектам. Стресс, связанный с работой, является причиной того, что 75 процентов хотят иметь укороченную неделю. 31 процент ссылается на проблемы со здоровьем.

Один из "минусов" четырехдневной рабочей недели: нехватка сотрудников для замещения, особенно в маленьких компаниях Фото: imago images

Софи Йенике (Sophie Jänicke), член исполнительного совета в IG Metall и член консультативного совета, сказала агентству RND, что альтернативная модель "повышает баланс между работой и личной жизнью сотрудников и, таким образом, может также повысить привлекательность компаний". Также она говорит о вкладе в защиту климата за счет уменьшения количества поездок к рабочему месту.

Аргументы "против"

Среди скептиков были озвучены такие мнения: в их работе ничего не изменится, их обязанности просто не могут быть выполнены за четыре дня в неделю, они не могут себе позволить перейти на четырех. Некоторые опасаются, что в таком случае они не смогут продвинуться в профессиональном плане.

Также при переходе на четырехдневную рабочую неделю следует учитывать и множество других факторов: последствия при расчете пенсии, регулирование доплат за выходные и праздничные дни, а также сверхурочных часов, условия в случае болезни и отпуска, возможность выбора свободного дня или возврата на 5-дневную рабочую неделю и т.д.

Участник проекта - клиника Вестмюнстерланд

Одним из участников пилотного проекта будет клиника Вестмюнстерланд (Klinikum Westmünsterland) в городе Бохольд. "Клиника открывает новые возможности для улучшения условий труда медсестер и поддержания баланса между работой и личной жизнью медперсонала", - говорится на ее веб-сайте . Цель - повышение привлекательности работы и снижение нагрузки на медперсонал. На практике это означает, что медработники отделения, занятые полный рабочий день, будут работать по четырехдневной рабочей неделе. Сотрудники, занятые неполный рабочий день, будут трудиться соответственно меньше. Продолжительность ранних, поздних и ночных смен увеличится до 9,63 часа. При этом целевая продолжительность рабочего времени останется на уровне 38,5 часов в неделю для штатной должности. По мнению руководства клиники, преимущества пилотного проекта заключаются в значительном увеличении количества выходных дней. К тому же для кандидатов, которые до сих пор работали неполный рабочий день, новая модель даст возможность увеличить нагрузку или даже, при желании, работать полный рабочий день. После участия пилотном проекте эта больница может стать одной из первых в Германии, внедривших инновационную модель рабочего времени.